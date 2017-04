Teixeira de Freitas: Após execução no Vila Caraípe, homem é baleado no Tancredo Neves

O feriado da Sexta-Feira da Paixão em Teixeira de Freitas, dia 14 de abril de 2017, que poderia ser lembrado apenas pelas comemorações e eventos religiosos, também fica marcado na história da cidade por sua violência.

No fim da tarde, na Rua W 2, Bairro Vila Caraípe, região central da cidade, Jean Chaves de Sena, de 38 anos, foi morto em frente à sua residência por dois pistoleiros que chegaram numa moto Honda XRE, de cor preta e placa não anotada. Nos exames de medicina legal realizados no IML de Teixeira de Freitas, os médicos legistas constaram 14 perfurações do corpo de Jean, sendo quatro nas costas, uma na cabeça, quatro na face, duas no ombro esquerdo, uma no direito, uma no braço e outra no antebraço.

No local do crime o perito criminal Paulo Libório recolheu estojos deflagrados de calibre ponto 40. Autoria e motivação do assassinato com característica de execução continuam desconhecidas.

Pouco tempo depois, já no início da noite, a 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foi informada através do telefone 190, sobre a ocorrência de um crime de homicídio tentado que acabara de acontecer no Bairro Vila Vargas, também na região central da cidade. Uma guarnição foi designada ao local e lá acompanhou o socorro do homem ferido, que recebeu os primeiros atendimentos do SAMU e logo depois acabou sendo levado ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

A vítima foi identificada como Waldeilson Lopes de Freitas, de 40 anos de idade, morador da Rua Lima, no próprio Bairro Tancredo Neves. Ele foi atingido com um tiro nas costas, passou por cirurgia e as últimas informações dão conta que o seu estado de saúde é estável. A polícia aguarda sua recuperação para que possa ouvi-lo acerca da autoria e motivação do disparo. (Por Ronildo Brito)