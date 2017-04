Teixeira de Freitas: Ciclista fica ferido após bater bicicleta em carro em ladeira sem sinalização

Na tarde desta segunda-feira, dia 3 de abril, um ciclista de prenome Genivaldo, acabou sendo “colhido” por um veículo Fiat Siena, de cor vermelha, placa JIY-5403, numa ladeira na Rua Macaúba, no Bairro Tancredo Neves, região oeste de Teixeira de Freitas, local já conhecido pela falta de sinalização e os constantes acidentes automobilísticos.

Com o impacto do acidente o ciclista acabou sendo arremessado e a bicicleta atingiu o veículo, que teve a parte da frente amassada e os vidros quebrados. Equipes do SAMU e do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Teixeira de Freitas (GBM), estiveram no local, onde prestaram os primeiros atendimentos e logo depois providenciaram a transferência do ciclista ferido ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

O motorista do Siena saiu ileso e segundo moradores, todos que trafegavam ou caminham pela ladeira, correm risco de morte, pois motoristas, motociclistas e até ciclistas, aproveitam a falta de lombadas e desenvolvem altas velocidades. Como queixava-se de fortes dores o ciclista foi encaminhado ao setor de exames do HMTF, onde terá que fazer Raio-X, pra constatar se houve ou não alguma fratura.

A bicicleta e o carro foram levados pela Polícia Militar ao pátio da 8ª Coorpin, que investiga o caso. O motorista será intimado a prestar depoimento. (Por Ronildo Brito)