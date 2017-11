Teixeira de Freitas: Com recorde de público a FASB realiza 3 dias de SICTEXBA

“Sucesso, conhecimento, aprendizado, sabedoria, integração, desafio, conquistas, confiança”. Essas foram algumas definições dos envolvidos nos 3 dias do Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica do Território de Identidade do Extremo Sul da Bahia (SICTEXBA), onde foi trabalhado o tema “Sociedade e Cidadania: Inovações Tecnológicas em Defesa da Vida”. Além da palestra da Prof.ª Drª. Viviane Mosé, realizada na quinta-feira (09), no Cenarium Eventos.

Os participantes puderam interagir entre os dias 08, 09 e 10 de novembro em mostra de profissões, oficinas, mesas-redondas, exposições, apresentações de trabalhos científicos e shows, no momento cultural, no Campus II.

Confirmado! Recorde de público e com sentimento de dever cumprido. “Chegamos ao final de mais um grande evento realizado pela FASB, e nós avaliamos que o objetivo proposto foi cumprido totalmente.

O Sictexba teve como principal proposta trazer a comunidade de forma geral para dentro da instituição. E isso aconteceu de forma muito efetiva tanto no que se refere às atividades desenvolvidas na faculdade quanto na palestra com a Profª Viviane Mosé, com público de quase mil pessoas”. Destaca Daniel Zaniqueli, Diretor Administrativo e Financeiro da FASB.

Um dos organizadores do SICTEXBA, o Roger Tito Ribeiro Trindade, disse que a FASB cumpriu a sua missão de colocar toda a sua bagagem em prol da comunidade. “Só temos que agradecer a sociedade que acolheu a nossa VII edição de braços abertos. Superamos todas as expectativas, atingimos a região como um todo. Recebemos caravanas do Prado, Lajedão e Nova Viçosa, com uma programação gratuita e, a parte acadêmica. Graças a Deus, equipe realizada! E 2019, que venha o VIII SICTEXBA. E resumo em uma só palavra o evento: SUCESSO”. Contou-nos, muito feliz.

A irmã Leidiana Luciano, Diretora Acadêmica da FASB, faz questão de ressaltar que um evento como este, serve como “momento de interação entre todos os colaboradores, desde os monitores à diretoria da FASB. Uma vez que os horários são diferentes e quase não nos encontramos, e assim, podemos confraternizar e, especialmente hoje, comemorar um excelente trabalho de todos”. Destaca.

O auge da sexta-feira (10) foram às Comunicações Orais de trabalhos científicos que promoveu um espaço de produção do conhecimento por meio da pesquisa nas diversas áreas, voltadas para resolução de demandas locais e regionais, proporcionando reflexões sobre práticas sociais que corroborem através de inovações tecnológicas, na defesa da vida.

A Direção da Faculdade do Sul da Bahia, FASB, garante que em 2019 terá VIII SICTEXBA, e desde já os acadêmicos e a comunidade de toda a região estão convidados e a Instituição já está pensando em um palestrante de renome nacional. Muitas novidades virão. (Informações: Comunicação Fasb)