Teixeira de Freitas: Esgoto a céu aberto causa transtornos e caso vai parar no G1

As ruas do bairro Jardim Caraípe, na cidade de Teixeira de Freitas, região sul da Bahia, estão esburacadas e com esgoto a céu aberto há cerca de 3 meses. De acordo com moradores, o problema começou desde que uma obra de drenagem foi realizada na localidade. As pessoas que trabalham e estudam na região reclamam da situação e do mau cheiro.