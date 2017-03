Teixeira de Freitas instala o primeiro Consórcio Público de Saúde da Bahia

A cidade de Teixeira de Freitas e região viveram um momento histórico na manhã desta quinta-feira (23/03), quando foi oficialmente instalado o Consórcio Público Interfederativo do Extremo Sul da Bahia, o primeiro em todo o estado que já havia sido criado e agora iniciou a fase de operacionalidade, inclusive com a contratação das equipes. O ato de instalação foi marcado com a apresentação das três principais pessoas que vão dirigir o Consórcio: O farmacêutico bioquímico Juliano Ferreira da Mota (diretor executivo); a advogada Bruna Frigeri (assessora especial); e o administrador Claudionor Alves Pinto (auxiliar administrativo).

O ato foi acompanhado pelos 13 municípios do baixo extremo sul baiano e várias outras autoridades políticas. O prefeito que preside o Consórcio é o de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), que permanecerá na presidência por todo o ano de 2017, até haver eleição para a nova direção do próximo biênio.

“Esse é um momento histórico que reflete o nível de organização de Teixeira de Freitas e dos municípios do extremo sul, que apresentou o perfil técnico e organizacional viável para a constituição do primeiro consórcio da Bahia”, destacou o prefeito Temóteo Brito (presidente do Consórcio. Para o funcionamento do Consórcio, Teixeira de Freitas está ganhando uma Policlínica, equipamento que está sendo construído na área do Derba, às margens da Avenida Presidente Getúlio Vargas, e corresponde a um investimento de R$ 20 de milhões do Governo do Estado.

O Consórcio permitirá que os municípios envolvidos saibam, de forma objetiva, o que estão contratando em serviços. Oinvestimento será sempre proporcional ao tamanho do município, além disso, a dinâmica entre o pedido do médico e a marcação de exame na Policlínica será feita sem intermediários, respeitando somente a urgência de cada caso. Teixeira de Freitas vai fornecer para a população serviço de média complexidade de qualidade e com custeio rateado entre os municípios que usufruírem desse serviço.

O consórcio é uma autarquia para assistência regionalizada de saúde e passa a funcionar em Teixeira de Freitas. Com a aprovação e assinatura do estatuto, o Consórcio Público Interfederativo do Extremo Sul da Bahia passou a existir legalmente no início do ano de 2016, após a aprovação do seu estatuto pelos 13 prefeitos da região. O Consórcio funcionará com os equipamentos pactuados, em especial, com a Policlínica, cujos custos de funcionamento serão rateados na proporção de 40% para o Estado, e 60% entre os municípios consorciados, na medida do uso e população.

Para o prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD) que também é o presidente da APES – Associação dos Prefeitos do Extremo Sul da Bahia, o consórcio vai refletir um melhor atendimento ao público, com agilidade, melhora da logística, esvaziará as unidades hospitalares e com custos justos para Teixeira de Freitas e demais municípios participantes, assistindo de forma regionalizada o setor da saúde pública.

O presidente da APES, Léo Brito lembra que a Policlínica de Teixeira de Freitas está com as obras aceleradas e com previsão de inauguração no próximo mês de junho. A unidade será gerida de forma compartilhada entre municípios e o Estado, por meio do Consórcio de Saúde, o que possibilitará, simultaneamente, ampliar a oferta de serviços de média complexidade e descentralizar a assistência na região.

A Policlínica oferecerá até 18 especialidades, além de serviços de apoio ao diagnóstico como radiografia, tomografia, ultrassonografia, endoscopia e ressonância magnética. A unidade está custando cerca de R$ 20 milhões entre obras e equipamentos, que serão assumidos integralmente pelo Governo do Estado. Já a manutenção mensal será compartilhada entre o Estado, que financiará 40% dos custos, e os municípios consorciados, que vão cobrir os 60% restantes proporcionalmente à sua população. A previsão é que a Policlínica de Teixeira de Freitas seja referência para os 845 mil baianos que residem nos 21 municípios do extremo sul da Bahia. (Por Athylla Borborema).