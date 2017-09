Teixeira de Freitas: Liga de Futebol divulga nota e também lamenta agressão a árbitro em partida pelo Intermunicipal

A exemplo da Federação Bahiana de Futebol (FBF), a Liga de Futebol de Teixeira de Freitas, divulgou nota em que lamenta a agressão sofrida pelo árbitro Leonardo Oliveira, no jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Intermunicipal. “Diante dos lamentáveis fatos ocorridos no último domingo, 03/09, na partida entre Teixeira de Freitas X Eunápolis, pelo campeonato Intermunicipal no estádio Tomatão, envolvendo atletas e um membro da Comissão Técnica, na agressão ao árbitro da partida o Sr. Leonardo Oliveira de Carvalho, a Diretoria da LIGA DE FUTEBOL DE TEIXEIRA DE FREITAS, vem por meio desta nota esclarecer que lamenta profundamente tal ocorrência que vitimou o arbitro e maculou a imagem da nossa cidade”, afirma o primeiro trecho do documento.

E segue: “A Liga de Futebol de Teixeira de Freitas, não compactua com este tipo de atitude, especialmente envolvendo violência em campo, uma vez que o objetivo do campeonato é reunir famílias e amigos para momentos de diversão. A LIGA espera e acredita que todos os envolvidos serão severamente punidos, de acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia e afastados das atividades desportivas em nosso município. Esclarece ainda que já se colocou à disposição dos órgãos de segurança e do próprio Árbitro agredido para ajudar nas apurações e identificação dos culpados”.

E finaliza: “A Liga de Futebol de Teixeira de Freitas se solidariza com o árbitro Leonardo Oliveira Carvalho, a quem dirige um pedido de desculpa em nome da Seleção de Futebol de Teixeira de Freitas”.

O ataque

Após ser agredido durante a partida entre Eunápolis e Teixeira de Freitas, pela 5ª rodada do Intermunicipal 2017, o árbitro Leonardo Oliveira de Carvalho, natural da cidade de Itapetinga, falou sobre a violência, que segundo ele foi praticada por alguns jogadores e membros da comissão técnica do selecionado teixeirense. Atingido com socos e pontapés, o árbitro registrou o caso na Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas (DEPOL) e prometeu ir até as últimas consequências para que os agressores sejam punidos.

FBF

No dia seguinte ao ocorrido a Federação Bahiana de Futebol (FBF), na qualidade de responsável pela administração do Intermunicipal, divulgou um ato de repúdio às atitudes de atletas e dirigentes vivenciadas no domingo, dia 3 de setembro, em duas partidas válidas pela competição, consistentes em agressões aos árbitros. As agressões aconteceram nos duelos entre Vera Cruz e Santo Antônio de Jesus, ao árbitro Antônio Eloy de Brito Neto, e Teixeira de Freitas e Eunápolis, ao árbitro Leonardo Oliveira Carvalho.

A entidade destacou que já estava tomando todas as atitudes visando a instauração de processos disciplinares pelo Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado Da Bahia, para que fossem aplicadas as sanções cabíveis aos agressores, inclusive de natureza preventiva. O presidente da FBF, Ednaldo Rodrigues, se mostrou indignado com os atos de violência. “Entramos em contato com os dois árbitros e colocamos a entidade à disposição deles. Também já fizemos contato com o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, Hélio Menezes, para que o mesmo possa aplicar a punição que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva alcançar. Inclusive, pedimos que seja aplicada aos agressores uma punição de forma preventiva, antes mesmo de julgado o mérito”, destacou. O Tribunal já recebeu as súmulas das partidas e deve fazer a suspensão preventiva dos envolvidos.

E concluiu: “Não podemos aceitar episódios como esses. Não condizem com a prática do futebol, muito menos com pessoas civilizadas”, disse. (Por Ronildo Brito)