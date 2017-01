Teixeira de Freitas perdeu 586 empregos em 2016

Com o reflexo ainda da crise na economia nacional, Teixeira de Freitas, maior cidade do baixo extremo sul, perdeu 586 postos de trabalho em 2016. Entre os maiores municípios da região ainda aparecem Porto Seguro, que fechou o ano passado com um saldo negativo de 78 vagas e Eunápolis, que viveu um momento melhor em 2016, com geração de 336 novos empregos com carteira assinada.

Mais ao sul da Bahia o destaque ficou para Itabuna, que fechou 2016 com saldo positivo de empregos com carteira assinada. O município criou 165 novos postos de trabalho no período, de acordo com o Ministério do Trabalho. O cenário difere de 2015, quando houve corte de 1.788 vagas.

Já Ihéus, no ano passado, foi em direção oposta à de Itabuna. Houve corte de 1.143 vagas com carteira assinada. No período de 12 meses, o segundo maior município sul-baiano gerou 6.980 empregos e registrou 8.123 desligamentos.

O destaque em nível estadual ficou para Juazeiro, que criou mais de 1,9 mil empregos no ano passado. (Da redação TN)