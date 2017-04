Teixeira de Freitas: Polícia Civil elucida assassinato de menor ocorrido em 2013 Autor e vítima

O Núcleo de Homicídio e Tráfico (NHT), da 8ª COORPIN, chefiado pelo delegado Manoel Andreeta, acaba de informar o esclarecimento de um assassinato ocorrido dia 10 de novembro de 2013, que teve como vítima o adolescente Jierlisson Santos da Silva, de 15 anos de idade na época, alvejado com quatro tiros no início da noite e que morreu quando era encaminhada ao centro cirúrgico do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

A equipe chefiada pela delegada Valéria Chaves, coordenadora da 8ª Coorpin, informa que após confrontar informações e implementar novas diligências, foi descoberto que o crime teve como autor, Ivanildo Pereira dos Santos, o “Negão”, considerado pela polícia um dos maiores homicidas da região, que praticou o crime tendo como comparsa, Ozélio da Ponte Santos, o “Gordinho”, condutor da moto. Quando os acusados praticaram o crime, segundo a polícia, eles ainda eram menores, tendo 16 e 17 anos.

Ivanildo foi preso em uma ação da Polícia Civil no último dia 13 de janeiro e o mesmo ainda é suspeito de ter cometido pelo menos outros 15 assassinatos nos últimos anos. Já Ozélio foi encontrado morto no porta-malas de um veículo no dia 26 de dezembro de 2016. “Ivanildo, que estava no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), foi ouvido e logo depois lavrado um boletim de ocorrência criminal em seu desfavor, pois, na época do crime, ele era menor”, diz o delegado Manoel Andreetta, completando que o procedimento está em fase de conclusão e aguardando apenas os laudos necroscópicos para ser finalizado e remedido à Justiça. (Por Ronildo Brito)