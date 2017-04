Teixeira de Freitas: Portela vence de virada e se isola na liderança do Baianão Sub-20 Foto: Wesley Morau

Na tarde deste domingo (16), a equipe do Portela goleou o Flamengo de Guanambi, por 4 x 2, no Estádio ‘Tomatão’ em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Baiano Sub-20.

Atuando em seus domínios, a equipe teixeirense pressionou o adversário nos primeiros minutos de jogo, mas num rápido contra-ataque, o Flamengo abriu o marcador. Dois minutos depois, o Beija Flor do Sertão ampliou o placar. O representante do extremo sul não se abateu, e conseguiu descontar ainda no primeiro tempo com Tchu.

O Portela iniciou melhor o segundo tempo e logo conquistou o empate com o atleta Pedro. Jogando com o apoio da torcida, o time da região virou o placar com o camisa 10, Ninho, em cobrança de pênalti. Já no final da partida, a equipe teixeirense coroou a bela atuação com mais um gol, dessa vez com Nego, que balançou as redes adversárias.

Com esse resultado, o Portela isolou-se na liderança do grupo 4 com 13 pontos. No próximo domingo (23), a equipe teixeirense enfrenta o Vitória da Conquista, fora de casa, no Estádio Edvaldo Flores.

Série B

A Associação Atlética Portela de Teixeira de Freitas realiza nesta segunda-feira (17), a primeira entrevista coletiva da equipe na temporada, às 19 horas, no antigo Alexandro Gol, no Bairro Monte Castelo.

Após o evento, a delegação viaja para Salvador. Na quarta-feira (19), o representante do extremo sul, estreia na Série B do Baiano, contra a tradicional equipe do Ypiranga, às 20 horas, no Estádio Metropolitano de Pituaçu.

Para a temporada 2017, o presidente da equipe, Gelson Portela aposta no elenco formado por pratas da casa, “O nosso time é formado por garotos simples, mas de muita garra”, afirma o gestor. (Da redação TN)