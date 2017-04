Teixeira de Freitas: Prefeito informa viagem pra conhecer sistema de monitoramento eletrônico

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Teixeira de Freitas, através do site oficial do município, acaba de informar que que o prefeito Temoteo Brito (PSD), estará na cidade de Indaiatuba-SP., conhecendo o sistema de monitoramento eletrônico que foi implantado naquela cidade. O objetivo da visita, segundo a nota, é viabilizar a implantação do mesmo sistema em Teixeira de Freitas.

O novo sistema teria sido o responsável pela diminuição de 70% dos crimes praticados na cidade paulista. As câmeras são de alto alcance e o sistema é interligado à Secretaria de Segurança Pública, PRF, além das polícias Militar e Civil. As imagens, de alta resolução, facilita na identificação de veículos roubados e até mesmo de carros usados para a prática de crimes, além de outros delitos no perímetro urbano.

“O objetivo do prefeito Temoteo Alves de Brito é tornar a cidade de Teixeira de Freitas totalmente monitorada com a implantação deste sistema”, informa o setor de imprensa, completando que o chefe do executivo estará acompanhado do secretário municipal de Segurança Pública, Capitão PM Leonardo Álvaro de Vieira Pereira, Major PM Anacleto França Silva (Comandante do BPM de Porto Seguro), Lucimélia Garcia Ferraz ( Presidente da ACE – Associação Comercial e Diretora do CONSEP –Conselho de Segurança Pública), Edivano Ferreira de Oliveira (Diretor da ACE e Presidente do CONSEP – Conselho de Segurança Pública) e Iran Fernando Rodrigues dos Santos (Diretor da ACE e Vice-presidente do CONSEP). (Da redação TN)