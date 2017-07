Temóteo Brito recebe engenheiros que farão projeto do novo trânsito de Teixeira de Freitas

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), recebeu nesta terça-feira (18/07), os três engenheiros do DETRAN que vão capitanear o trabalho de estudo e planejamento que diagnosticará o raio-x para modificar e modernizar o projeto de mobilidade urbana da cidade. No projeto, vêm também as mudanças que incluem descolamento de semáforos e alterações de sentido de rotas e serão realizadas em conjunto com a Secretaria Municipal de Obras.

O prefeito Temóteo Brito na companhia do secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania, capitão Leonardo Álvaro Vieira Pereira, do secretário municipal de Projetos Estratégicos e Administração de Convênios, Engenheiro Jorge Henrique Rodrigues, da coordenadora Regional de Trânsito, Tatiane Ruas e dos vereadores Adriano Santos Souza (PTN), Ronaldo Alves Cordeiro (PSC) e Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), receberam a presença da equipe de engenharia do Departamento Estadual de Trânsito, engenheiros Luciano Valadares, Rafael Freire e Sérgio Amaral.

De acordo com o engenheiro Luciano Valadares, o trabalho inicial é parte de uma série de estudos feitos para melhorar o tráfego de veículos. Conforme o planejamento, um dos trechos a receber modificações significativas está a extensa Avenida Presidente Getúlio Vargas que corta a cidade da zona leste a zona oeste. Os semáforos passarão de quatro para três tempos, o que significa que alguns sentidos não poderão ser mais usados pelos condutores.

O engenheiro Rafael Freire disse que são observadas diversas situações, como o número de veículos por sentido e rota, além das rotas dos ônibus. Tudo é devidamente estudado. Nada é feito de forma aleatória. Assim, toda a sinalização será feita para melhor orientar os condutores. E a redução dos acidentes é um dos principais objetivos para as alterações no tráfego urbano quando se vai modernizar o trânsito de uma cidade.

O engenheiro Sérgio Amaral informou que o trabalho começa com o estudo dos pontos críticos identificados em Teixeira de Freitas e, a partir do levantamento, são aplicadas medidas para minimizar as ocorrências de acidentes de trânsito nesses locais, como a instalação de semáforos, rotatórias ou até mesmo viadutos. E um dos principais trabalhos é a implantação e revitalização da sinalização vertical e horizontal.

Conforme o prefeito Temóteo Brito, Teixeira de Freitas tem condição de ter a melhor engenharia de tráfego do Estado. “Já estamos dialogando com os profissionais nos enviados pelo DETRAN para a realização do projeto técnico que significa o estudo do nosso projeto de execução. E estamos ouvindo suas sugestões e razões, como mudanças de rotas, modificações em ruas e avenidas, fechamentos e aberturas, redução dos limites de velocidade e ansiosos para conhecermos a conclusão final deste nosso tão sonhado projeto que é oferecer a Teixeira de Freitas o plano de mobilidade urbana mais eficiente e dinâmico do interior da Bahia”, disse o prefeito.

Para o prefeito Temóteo Brito, estudar o funcionamento do tráfego se tornou crucial para o país. E é importante melhorar o trânsito para quem anda de automóvel. E que o seu projeto de reformar e dinamizar o trânsito urbano de Teixeira de Freitas é proporcionar o melhor funcionamento do trânsito para melhorar a vida dos motoristas e dos transeuntes. Lembrando que a equipe responsável pelo projeto de estudo de reforma do trânsito teixeirense é considerada uma das melhores do país, com projetos já executados em inúmeros estados brasileiros e até fora do Brasil.

Para o vereador Adriano Santos Souza (PTN) que conquistou uma emenda parlamentar com o deputado federal João Carlos Bacelar Batista, presidente do diretório estadual na Bahia do PTN, destinada aos investimentos na sinalização eletrônica do Trânsito de Teixeira de Freitas e também foi um dos precursores para conquista da equipe que promoverá o estudo, o projeto de mobilidade urbana no trânsito idealizado pelo prefeito Temóteo Brito, também receberá uma contrapartida importante do seu mandato de vereador que trata-se do projeto de modernização no sistema eletrônico, começando com a troca de semáforos por aparelhos modernos e eficientes.

Segundo o vereador Adriano Souza os novos equipamentos serão de led, modelos semelhantes aos utilizados nos grandes centros urbanos e são os mais modernos que existem. Permitindo ainda a implantação de uma central de controle de trânsito. E para esses serviços o município deverá receber um investimento estimado em R$910 mil.

“Teixeira de Freitas é uma cidade com alta incidência solar e a claridade dificulta a identificação das cores dos semáforos, especialmente quando estão desgastados. E o novo projeto da iluminação semafórica em toda a cidade, substituindo as atuais lâmpadas pelas de Led, que têm alcance 400% maior que as lâmpadas incandescentes, gerando também uma maior economia”, explicou o vereador Adriano Souza.

O prefeito Temóteo Brito esclareceu que a equipe de engenheiros passa a executar um trabalho com a finalidade de promover um estudo concreto sobre uma gestão e planejamento do trânsito urbano e uma visão holística do que significa atuar no campo da mobilidade, para planejar e gerenciar o trânsito da cidade de Teixeira de Freitas com a finalidade de resolver problemas de infraestrutura e resolver um dos principais dilemas de uma cidade com a população superior a 160 mil habitantes e principal polo de uma mesorregião de 845 mil habitantes sob um já impossível congestionamento urbano. (Por Athylla Borborema)