Teixeira de Freitas: Prefeitura começa a pagar os salários de dezembro

No fim da manhã desta quinta-feira, dia 5 de janeiro, por volta das 11h30, o vereador Arnaldo Ribeiro ‘Arnaldinho’ (PT), usou seu perfil no Facebook, pra informar que a Prefeitura de Teixeira de Freitas, começou a pagar os salários referentes ao mês de dezembro, que seria de responsabilidade do ex-prefeito João Bosco Bittencourt. “Informamos aos amigos servidores que o pagamento da folha salarial da Prefeitura foi realizado e está na conta”, escreveu o edil, ressaltando que constatou a liberação dos valores após uma visita ao setor pessoal do município.

Ainda segundo o vereador Arnaldo Ribeiro, o acompanhamento do pagamento tem sido uma preocupação da nova composição da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, tanto que os vereadores, mesmo nesse período de recesso, estão trabalhando, reunindo-se com suas bases e autoridades, buscando soluções para os problemas do município e construindo novas expectativas para o Legislativo, que volta a se reunir ordinariamente a partir do dia 15 de fevereiro.

Contatado pelo Teixeira News, o vereador ‘Arnaldinho” salientou que os primeiros pagamentos estão liberados para os servidores da sede e os salários para os setores de educação e saúde, “gradativamente vão sair”, completando que os arquivos da folha já foram enviados ao banco.

Nesta terça-feira, dia 4 de janeiro, durante entrevista ao radialista Fernando Moulin, do Comando Geral da Rádio Caraípe FM, o prefeito Timóteo Brito (PSD), falou de sua responsabilidade com os pagamentos dos servidores, ressaltando que ninguém vai ficar sem receber seus salários. (Por Ronildo Brito)