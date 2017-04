Teixeira de Freitas: Rádio Câmara FM já está no ar em caráter experimental Presidente Agnaldo, prefeito Temóteo e o vereador Ronaldo no estúdio da Rádio Câmara l Foto: Arquivo TN

A Rádio Câmara (90,9 FM), gerida pela Câmara Municipal de Teixeira de Freitas e primeira emissora legislativa do nordeste do Brasil, entrou no ar em caráter experimental na noite deste sábado (22/04). A Câmara FM está funcionando com um transmissor de 3000 Watts de potência, instalado no seu parque de transmissão no alto do bairro Colina Verde, na zona norte de Teixeira de Freitas.

Por enquanto a Rádio Câmara FM está operando em caráter experimental, com cerca de 70% de sua potência total, tocando músicas de qualidade, para ajustes de equipamentos e definição da programação. A emissora deve ser inaugurada oficialmente ainda neste próximo mês de maio, em cerimônia que deverá contar com a presença do secretário de comunicação da Câmara Federal, Márcio Marinho e do ministro das Ciências e Tecnologias e Comunicações, Gilberto Kassab.

Conforme o presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), a Rádio Câmara FM vem com uma proposta diferenciada na programação, que ainda está sendo elaborada. “Os programas que estão sendo idealizados visam fomentar a difusão da educação, da saúde, do meio ambiente, da arte e cultura em suas diversas formas de manifestação”.

O presidente Agnaldo Teixeira ressaltou ainda que ao colocar a Câmara FM no ar está concluindo mais uma etapa do compromisso de dotar a região de veículos compromissados com a arte, a educação, a informação e o entretenimento. “Através da vindoura programação da Rádio Câmara FM procuraremos atender todos os gostos e necessidades da população. Esse é nosso compromisso maior”, disse o presidente. (Da redação TN)