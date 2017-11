Teixeira de Freitas recebe a primeira Escola Cultural da região

Na sexta-feira, dia 17 de novembro, Teixeira de Freitas recebeu do Governo do Estado, um importante equipamento de fomento das manifestações da cultura e inserção social: a Escola Cultural, que foi implantada no CETEPS com a presença do governador Rui Costa, da secretária de Cultura, Arany Santana, o secretário de Educação, Valter Pinheiro e o secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Carlos Martins. Os movimentos culturais estiveram representados desde a recepção. Teve maculelê, fanfarra, capoeira, grafite, hip hop, exposição de artes plásticas e muito mais.

No auditório lotado, os estudantes conduziram as apresentações. Eles cantaram, declamaram, dançaram, tocaram instrumentos, apresentaram vídeo-documentário. Matrizes negras e indígenas foram evidenciadas.

“O que vimos hoje é a prova de que essa cidade tem uma vocação cultural muito forte. E agora tem um espaço cultural dinâmico que irá fomentar também o que está além dos muros da escola.”, declarou a secretária Arany. Foi dela a responsabilidade de apresentar o padrinho do programa no município, o maestro Orley Silva, do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento (ICED), a quem Arany descreveu como “uma grande inspiração para jovens de dentro e fora da escola, referência de arte com olhar voltado para a juventude”. (Da redação TN)