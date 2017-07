Teixeira de Freitas recebe concerto gratuito do NEOJIBA

A cidade de Teixeira de Freitas sediará nos dias 17 e 22 de julho o 5º Encontro de Cordas do Instituto de Cultura, Educação e Desenvolvimento (ICED). Dentro da programação do evento, acontece o concerto Música de Câmara no Interior, com a apresentação do Quinteto de Sopros da Orquestra Castro Alves (OCA). Gratuito, o concerto será realizado às 19h30, no auditório da IBM – Igreja Batista Memorial.

Com o tema “Do Erudito ao Tropicalismo”, o Encontro de Cordas promove oficinas, palestras, apresentações musicais e o 2º Colóquio Nacional de Educação Musical. Na programação, o NEOJIBA também oferece oficinas de técnica instrumental de metais e violino, esta ministrada pela professora portuguesa Mariana Pinto. Mariana está no Brasil para dar aulas no NEOJIBA como parte de uma parceria do programa com a YOA Orchestra of the Americas/ Global Leaders Institute.

Três alunos do projeto Xiquitsi, de Moçambique, também vão participar do Encontro de Cordas. Os aprendizes e jovens músicos fazem intercâmbio no NEOJIBA, também por meio de uma parceria internacional.

Para participar das oficinas, palestras e colóquios, basta se inscrever gratuitamente no site do ICED. Para as apresentações, não é necessário realizar a inscrição.

O Encontro de Cordas é realizado pelo ICED e conta, entre outros, com a parceria do NEOJIBA. O Música de Câmara no Interior e as oficinas de técnica instrumental do NEOJIBA integram o projeto das Caravanas Pedagógicas e tem o patrocínio da Cielo e Cateno, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura e Governo Federal, Ordem e Progresso.

Caravanas Pedagógicas

Iniciado em outubro de 2016, o projeto Caravanas Pedagógicas realiza até outubro 2017 um total de 42 visitas técnicas e oficinas pedagógicas com grupos musicais e orquestrais da Bahia, além de 12 apresentações públicas. Todas as atividades contemplam diretamente mais de 1,3 mil crianças, adolescentes e jovens de projetos orquestrais, sediados em 30 municípios do Estado.

O projeto prevê a formação e concertos de cinco Orquestras Regionais de diferentes Territórios de Identidades da Bahia: Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Irecê, Piemonte da Diamantina e Sisal. Cerca de 500 jovens músicos no interior da Bahia integram as cinco Orquestras Regionais, numa média de 100 por grupo, todos pertencentes a projetos sociais e musicais baianos. (Da redação TN)