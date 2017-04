Teixeira de Freitas recebe evento do setor de Madeira e Movelaria

Com o objetivo de fortalecer o setor empresarial de madeiras e movelaria, foi realizado em Teixeira de Freitas o Sebrae Conecta – Encontro com o Especialista na última terça-feira, 25. Representantes de entidades do setor florestal, madeireiro, serraria e movelaria estiveram presentes no Hotel Lord Plaza para conhecer soluções do segmento e trocar experiências.

O Brasil tem hoje cerca de 8 milhões de hectares de madeira plantada que abastecem diversos setores como o de papel e celulose, construção civil, mineração, energia elétrica e produção de aglomerados e peças de madeira. E a Bahia responde pelo maior crescimento da base florestal do país, em especial, na região Extremo Sul, com cerca de 5% ao ano. Além disso, de acordo com um dos palestrantes do evento e diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, o Estado tem a maior produtividade do mundo em metros cúbicos por hectare de madeira. “Cada setor que cresce, como o de energia elétrica ou da construção civil, envolve e alavanca a produção de madeira, e a Bahia tem que aproveitar mais isso”, disse. Ainda segundo ele, o Sebrae Conecta veio para contribuir com o avanço do setor da madeira, integrando o pequeno e médio produtor e estimulando pequenas empresas no processamento da matéria prima.

De acordo com o gerente regional do Sebrae, Alex Brito, o setor de madeira e móveis possibilita um grande desenvolvimento para a região, agregando valor ao mercado de forma sustentável. “A região tem total capacidade para atender a todas as demandas do setor, desde a matéria prima à produção industrial, e o Sebrae vem construindo junto aos empresários as soluções que indiquem o melhor aproveitamento quanto ao gerenciamento do negócio, redução de custos e até aumento de faturamento”, finalizou.

O Encontro com o Especialista integra o conjunto de ações do Sebrae Conecta e busca o fortalecimento empresarial, suprindo donos de Micro e Pequenas Empresas (MPE) do Estado com ações inovadoras em 18 seguimentos. No setor de Madeira e Móveis, a ação conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia (ASPEX) e da ABAF. Para mais informações sobre as atividades direcionadas para a cadeia produtiva desse e outros segmentos, os interessados podem buscar o Sebrae de Teixeira de Freitas, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 3986, Centro, ou telefonar para (73) 3291-4333. (Informações: Alisson Leite)