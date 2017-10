Teixeira de Freitas sedia curso de qualificação de Gestores de Ligas de Futebol

A cidade de Teixeira de Freitas recebe entre os dias 20 e 22 de Outubro, Curso de Qualificação de Gestores de Ligas de Futebol, no auditório do Sindicado APLB (Rua Duarte da Costa n° 27, Centro). O projeto é realizado pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Além de Teixeira de Freitas interessados dos municípios de Alcobaça, Caravelas, Ibirapoã, Itamaraju, Itanhém, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Vereda, também serão beneficiados com a qualificação inteiramente gratuita.

O extremo sul baiano é o décimo terceiro território de identidade contemplado com o curso, que tem por objetivo, qualificar as entidades e os profissionais do futebol com aulas teóricas sobre as leis do esporte, teorias administrativas, fundamentos do marketing esportivo, além da importância das relações interpessoais e a ética em campo. A próxima parada será no município de Valença, baixo sul baiano, durante os dias 27 a 29 de Outubro. (Da redação TN)