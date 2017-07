Teixeira de Freitas sedia o 2º Colóquio Nacional de Música

Começou nesta quinta, 20, a etapa científica do 5º Encontro de Cordas do ICED. Trata-se do 2º Colóquio Nacional de Educação Musical que teve nesta manhã a solenidade de abertura com o professor Alexandre Vargas, do FUNCEB.

O tema deste ano é “A Influência de Movimentos Musicais na Produção Musical Brasileira como Recurso Didático para o Ensino de Música”. O evento termina nesta sexta-feira, dia 21, no Campus X da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).

O Colóquio é o momento “que vai viabilizar um espaço permanente e dialético para que propostas e reflexão de práticas cotidianas do ensino da música possam ter efetividade e melhores resultados neste fazer educativo”, explicou Gislaine Romana, presidente do ICED.

Nesta sexta-feira (210, o maestro Orley Silva fará uma Palestra Concerto para falar sobre a “Educação Musical Hoje e o Fazer de Forma Prática”. Durante a tarde, a professora Simone Braga, da UEFS encerra o Colóquio ao tratar da “Música no Currículo Escolar: Desafio e Possibilidades na Atual Realidade Brasileira”.

O Encontro de Cordas é um evento que já faz parte do calendário Cultural do Extremo Sul da Bahia, Nordeste de Minas Gerais, Norte do Espírito Santo e do turismo nacional com projeção internacional. Há cinco anos o Encontro promove conhecimento e encanta plateias.

Há cinquenta anos, jovens movidos por sonhos e ideais, criaram um movimento também embalado à boa música. O tropicalismo foi uma renovação cultural e musical. Revelou nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Gosta…. Essas semelhanças e todos os contrastes, justificam o tema escolhido. “A ousadia nos atrai”, conta o maestro Orley Silva, grande idealizador do ICED.

O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia. Assim como os tropicalistas deram um histórico passo à frente no meio musical brasileiro, sintonizando a eletricidade com as informações da vanguarda erudita, o 5º Encontro está sendo um momento de progresso na vida dos alunos participantes. Junto às aulas práticas, haverá promoção do conhecimento científico. (Da redação TN)