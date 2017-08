Teixeira de Freitas: Temoteo Brito empossa novos titulares das pastas de Meio Ambiente e Saúde

Na manhã desta segunda-feira, dia 21 de agosto, o prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Brito (PSD), empossou José Arcangêlo Depisol, na Secretaria de Meio Ambiente e Rodrigo Kuada Soares, na Secretaria de Saúde. Depisol foi secretário de Saúde nos primeiros sete meses e meio do governo de Temóteo Brito e agora passa a ocupar o cargo de Marcelo Matos, que pediu demissão para desempenhar suas funções na iniciativa privada.

Já o novo secretário de Saúde, Rodrigo Kuada Soares, era diretor do Núcleo Regional de Saúde (NRS), antiga Diretoria Regional de Saúde (DIRES). Kuada é enfermeiro com pós-graduação em saúde pública, já foi secretário de Saúde de Nova Viçosa e diretor do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (Conasemes).

Falando do seu remanejamento da Saúde para o Meio Ambiente, José Arcangêlo Depisol comentou que o grande desafio foi conhecer e atuar no setor, até então desconhecido por ele. “Ainda existe muito o que fazer, mas avançamos bastante, tanto no atendimento de alta e média complexidade, que é terceirizado, quanto na saúde básica. Posso afirmar que dei a minha contribuição e agora é torcer pelo novo secretário Rodrigo Kuada, que assume o desafio a partir de agora”, disse.

Já Rodrigo Kuada, falou que apesar dos desafios que possui pela frente, pretende aproximar o atendimento da população, tanto da sede, quando dos povoados e distritos. “A saúde é um setor complexo, que além de conhecimento, demanda esforço e a colaboração de todos os profissionais. Estou agradecido ao convite do prefeito Temoteo e pronto para os novos desafios”, falou.

Para o prefeito Temóteo Brito, o remanejamento de Arcangêlo Depisol para o Meio Ambiente é o reconhecimento do seu trabalho nesses primeiros meses de sua administração, reforçando a importância do mesmo como educador reconhecido que é. Já a chegada de Rodrigo Kuada, segundo Brito, renova a esperança de contribuição de um profissional com ampla experiência na área. “A nossa saúde ainda não atingiu o nível que queremos, mas estamos trabalhando muito para atingirmos o objetivo. Rodrigo Kuada, além de sua experiência, traz a bagagem de ter gerido órgãos importantes, como o Núcleo Regional de Saúde, órgão do governo estadual”, falou.

Para empossar os novos titulares das pastas de Meio Ambiente e Saúde, Temoteo Brito (PSD), ofereceu um café da manhã, evento que contou com a participação de outros secretários municipais, vereadores, servidores públicos, lideranças comunitárias e profissionais de imprensa. (Por Ronildo Brito)