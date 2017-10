Teixeira de Freitas terá 2º voo para BH e estreará voo da Azul para Salvador

A Azul Linhas Áreas que já detém a concessão do voou de Teixeira de Freitas para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, estreará um segundo voou nesta mesma rota a partir de dezembro. Ou seja, Teixeira de Freitas terá dois voos diários para Belo Horizonte, com conexão imediata para outros 16 aeroportos brasileiros.

Atualmente o avião da Azul parte ao meio dia de Confins para Teixeira de Freitas e retorna às 14h05. O novo voo comercial da empresa sairá de Confins às 09h e este mesmo voo seguirá às 10h40 para Salvador. Este mesmo avião retornará no período da tarde de Salvador para Teixeira de Freitas e depois seguirá para Belo Horizonte.

Ainda existe a possibilidade do voo Teixeira/Salvador fazer uma escala em Feira de Santana, tanto na ida, quanto na vinda. Esta opção seria para garantir a lotação, caso haja pouca procura de passagens para Salvador. E havendo a escala em Feira de Santana, evitaria um possível cancelamento do voo. No entanto, esta possibilidade da escala em Feira de Santana ainda não foi confirmada pela Azul, mas o voo Teixeira/Salvador já é realidade.

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), disse que houve outras empresas interessadas durante a conversação para adquirir a linha aérea, mas a Azul que já detém a concessão local apresentou melhores condições e conseguiu ajustar melhores viabilidades junto ao Governo da Bahia e conquistou as duas novas linhas aéreas. Contudo, garante o prefeito, o terminal de passageiros do Aeroporto 9 de Maio de Teixeira de Freitas vai receber investimentos do Governo da Bahia para a sua ampliação e modernização. (Por Athylla Borborema)