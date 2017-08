Teixeira de Freitas terá ponto facultativo no dia 8 de setembro

Em virtude do feriado de Independência, na quinta-feira, dia 7 de setembro, o prefeito de Teixeira de Freitas, Temoteo Brito (PSD), através do Decreto 1.151/2017, decretou ponto facultativa no município no dia seguinte, sexta-feira (8).

Com o decreto, que já foi publicado na imprensa oficial municipal, o funcionalismo público ganha o direito de mais um dia de folga no fim de semana, que passa ser feriadão. Todas as autarquias da Prefeitura Municipal estarão fechadas nesse dia. (Da redação TN)