Teixeira: Marcílio Goulart propõe mutirão de prevenção ao Câncer de Mama

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), na manhã de terça-feira (10/10), o vereador Marcílio Carlos Goulart (PT) apresentou uma indicação legislativa solicitando ao Poder Executivo por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a realização de um mutirão para diagnosticar o câncer de mama nas UBS e ESFs do município para orientar e identificar possíveis casos da doença.

Conforme o vereador Marcílio Goulart, atualmente, o câncer de mama é o tumor que mais atinge as mulheres ao redor do mundo. Por isso, para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção, foi instituído no dia 19 de outubro o Dia Internacional de Câncer de Mama, que deu luz à campanha Outubro Rosa.

Ele alerta que o risco de contrair o tumor entre mulheres que tiverem filhos depois dos 30 anos também é maior, além das que fizeram uso de anticoncepcionais desde jovem, menstruaram cedo, possuem parentes de primeiro grau com a doença, ou que utilizam da terapia de reposição hormonal após a menopausa, que também estão mais vulneráveis.

Segundo o vereador Marcílio Goulart, a sua indicação propondo a promoção de um mutirão para diagnosticar o câncer de mama visa à realização de exames para prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama em todas as unidades de saúde do município, com ações, que incluem atividades de orientação, conscientização sobre a importância do autoexame e mamografia no diagnóstico precoce da doença.

Ainda de acordo com Marcílio Goulart, atualmente o processo de diagnóstico do câncer de mama em Teixeira de Freitas sofreu uma burocratização e isso está dificultando o diagnóstico precoce da doença. “Fomos abordados por algumas mulheres acometidas por câncer de mama que nos solicitaram a reconstrução mamária. Elas nos relataram que uma das dificuldades que está tendo é justamente em diagnosticar a doença porque o município não estava realizando nem mamografia nem biópsia”, esclarece o parlamentar. (Por Athylla Borborema).