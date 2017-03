Teixeira: Marcos Belitardo prevê planejamento urbano com projeto de arborização da Cidade

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, na manhã desta quarta-feira (15/03), sob a presidência do (vice-presidente) vereador José Bernardo Gomes Cabral (PSD), o vereador Marcos Gusmão Pontes Belitardo (PHS), apresentou uma proposição legislativa que foi aprovada por unanimidade pelo plenário que requer ao prefeito municipal, o encaminhamento ao Poder Legislativo, de um Projeto de Lei versando sobre a implantação da “Arborização Urbana” de Teixeira de Freitas na forma do Anteprojeto apresentado.

De acordo com o vereador Marcos Belitardo, o seu Anteprojeto prevê o plantio de árvores ou arvoretas no ambiente urbano, o que tem tornado-se, a cada dia, uma atividade rotineira, seja para a implantação, seja para a substituição de espécies. Sem preocupação com precisão estatística, acredita-se que em torno de 70% dos trabalhos relativos à arborização urbana se referem às árvores de calçadas. A sua proposição aborda, além da arborização de calçadas, a de outros espaços urbanos passíveis de receberem a reintrodução de árvores, quer sejam reintroduções definitivas, quer sejam temporárias.

No caso específico de arborização no espaço urbano, destacam-se seis operações que deverão ser minuciosamente observadas: (a) a melhor época para o plantio; (b) a cova adequada para cada espécie ou indivíduo em função do local; (c) a melhor adubação; (d) atenção para que o plantio seja bem feito; (e) as proteções possíveis para o sistema radicular e (F) a proteção para a parte aérea. Todos esses cuidados objetivam o melhor pegamento e desenvolvimento da espécie no ambiente urbano, para que o êxito da arborização seja, se não o máximo, pelo menos aceitável diante do conflito entre as árvores e os demais componentes urbanos.

Segundo o vereador Marcos Belitardo, o objetivo é criar um instrumento de planejamento e gestão da arborização urbana municipal, bem como garantir a participação da comunidade nas decisões sobre o tema e se iniciar a construção do Plano de Arborização Urbana de Teixeira de Freitas, com participação de lideranças comunitárias e entidades governamentais. “As ações sobre o ambiente natural ou sobre o ambiente construído podem afetar a qualidade de vida de várias gerações, pois estão ligadas à melhoria da qualidade do ar, e a aspectos estéticos, desta forma a arborização urbana é um dos fatores mais importantes”, disse.

Conforme o vereador Marcos Belitardo, a arborização urbana, em relação às espécies arbóreas, constituem parte da identidade de uma cidade, em seus fatores culturais, estéticos, sociais, econômicos e principalmente ecológicos ao propiciar refúgio e alimento à fauna urbana. “O planejamento urbano municipal, proposto pela Constituição de 1988, tem como meta o crescimento econômico com a necessidade de assegurar a preservação ambiental. Este planejamento deve ser implementado pelas políticas públicas de crescimento urbano ambientalmente sustentável, o qual inclui a manutenção da arborização urbana”, assegura o parlamentar.

Também na sessão ordinária desta quarta-feira (15), o vereador Marcos Belitardo indicou ao prefeito municipal a instalação de quatro refletores, implantação do gramado no campo da comunidade dos Eulálios, continuação da construção de um ponto de apoio para atendimento médico para que sirva tanto a dos Eulálios, quanto a comunidade do Maribondo. Ressaltando que o esporte precisa ser priorizado na região, para oferecer lazer e entretenimento a comunidade, além do atendimento médico mais próximo que é uma necessidade urgente e um serviço essencial para ambas as comunidades. (Por Athylla Borborema).