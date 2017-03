Teixeira: Mutuários do “Santos Guimarães” vão à Câmara protestar contra atraso na entrega dos seus imóveis

Na manhã desta terça-feira (14/03), futuros mutuários do Condomínio Santos Guimarães, no alto do bairro Colina Verde, na zona norte da cidade, visando garantir seus direitos a moradia, se aglomeraram em um protesto dentro e em frente ao prédio da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, para expor uma reivindicação em relação à demora na assinatura do contrato dos seus imóveis. O movimento foi formado somente por mulheres. As mutuárias quiseram conversar com o presidente da Câmara Municipal para que ele intercedesse em favor das famílias contempladas e ainda sem as chaves dos seus imóveis.

O presidente do Poder Legislativo, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), na companhia dos colegas vereadores José Bernardo Gomes Cabral (PSD), Marcílio Carlos Goulart (PT), Arnaldo Ribeiro Souza Junior, o “Arnaldinho” (PT), Joris Bento Xavier (PTC) e Ronaldo Alves Cordeiro (PSC), atenderam uma comissão de mulheres que representaram as demais que estão acampando a missão de acelerar o processo por parte da gestão Temóteo Brito e do Banco do Brasil.

Elas estão alegando que as casas foram entregues desde o último mês de dezembro, que o sorteio dos seus imóveis já foi realizado e que os cadastros já estão em mãos, contudo, está existindo uma demora absurda para se assinar o contrato e consequentemente tomar a devida posse da habitação. O secretário Municipal de Habitação, Agnaldo Ferreira dos Santos esteve no local e disse que o impasse deve se resolver ainda este mês, descrevendo que o Banco do Brasil tem alegado que ainda falta as escrituras das 1.000 casas populares que estão sendo confeccionadas pelo Cartório de Imóveis da Comarca.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde com forma de solucionar a vida dos futuros moradores do Condomínio Santos Guimarães, lhes assegurando o direito à casa própria, requereu a Procuradoria Geral do Poder Legislativo que oficiasse o gerente geral do Banco do Brasil para comparecer a Câmara Municipal a fim de prestar os devidos esclarecimentos sobre a demora na entrega das casas aos seus futuros mutuários.

O Residencial Santos Guimarães possui 1.000 unidades, em 250 blocos e em cada bloco (prédio) existe quatro apartamentos, dois térreo e dois no primeiro andar, onde foram investidos recursos exatos na ordem de R$ 59.821.572,79. Cada apartamento tem sala, cozinha com área de serviço conjugada, dois quartos, banheiro já adaptado de 4,5m² e apesar de ser apartamento, trata-se da maior casa popular de todos os programas habitacionais do governo federal, com 48 m². (Por Athylla Borborema).