Teixeira: Secretaria Municipal de Agricultura realiza reunião com pequenos agricultores

A Secretaria Municipal de Agricultura de Teixeira de Freitas realizou nos dias 18, 19 e 20 de Julho reuniões com os pequenos agricultores fornecedores do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos e entidades recebedoras do mesmo, onde foram informados sobre as normativas do programa.

Os Pequenos Agricultores tem a finalidade e objetivo de vender seus produtos oferecendo qualidade e variedade de forma que venham suprir a necessidade dos usuários cadastrados pelas entidades beneficiárias. E valido enfatizar que o PAA tem uma variedade de mais de 40 produtos sendo leguminosas, folhagens, grãos, mel, dentre outros. O programa vem com o objetivo de incentivar e fortalecer o pequeno produtor de forma que o mesmo tenha como escoar os seus produtos.

As entidades beneficiárias têm a responsabilidade e compromisso de cadastrar as famílias e indivíduos que estão em situação de Insegurança Alimentar e Nutricional e que estejam cadastrados no CADUNICO. O Programa PAA realiza entregas dos produtos semanalmente, atendendo mais de 30 entidades a qual recebem variedades e produtos ricos em nutrientes, auxiliando no combate e diminuição da situação de Insegurança Alimentar e Nutricional das famílias e indivíduos do Município de Teixeira de Freitas.

Desta forma o Programa terá início com suas atividades a partir do dia 24 de julho com programação para termino e prestação de contas no mês de Dezembro do corrente ano. (Da redação TN)