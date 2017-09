Teixeira: Valci Vieira apresenta Projeto que cria o “Programa Empresa na Escola” em Teixeira de Freitas

Na sessão da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas sob a presidência do vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR), o vereador Valci Vieira dos Santos (SD), apresentou Projeto de Lei do Legislativo nº 0028 de 12 de setembro de 2017, que dispõe sobre a criação do “Programa Empresa na Escola” no município de Teixeira de Freitas.

De acordo com o vereador Valci Vieira, o programa tem como finalidade aproximar as empresas e escolas e, dessa formar, melhorar a qualidade do ensino público. As empresas que aderirem ao programa irão ser intituladas “Empresa Amiga da Escola” e irão realizar melhorias referentes às obras, como pequenas reformas. Em contrapartida, a empresa poderá colocar uma placa de publicidade na instituição, demonstrando que é amiga da escola.

Ainda conforme Valci Vieira, o seu Projeto de Lei é uma ideia de solidariedade com o ensino educacional com o propósito de estimular as pessoas jurídicas a contribuírem para melhoria da qualidade do ensino na rede pública municipal, cooperando com as escolas em pequenas reformas, visto o momento de crise econômica em que o país vivência, refletindo diretamente em verbas municipais. A participação das pessoas jurídicas no Programa dar-se-á sob a forma de doações de materiais, realização de obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação dos prédios escolares ou de outras ações que visem beneficiar o ensino nas escolas e creches do município de Teixeira de Freitas.

O vereador Valci Vieira explica que o projeto “Programa Empresa na Escola” passou a tramitar na Câmara Municipal e ainda precisa ser votado, mas quando for aprovado e sancionado pelo prefeito, o projeto vira Lei, daí as pessoas jurídicas firmarão Termo de Parceria com o Poder Executivo Municipal e receberão o título “Empresa Amiga da Educação”. O “Programa Empresa na Escola” tem como objetivo a corresponsabilidade social em parceria com empresas que queiram agregar valor à sua ação participativa e cidadã na cidade de Teixeira de Freitas, colaborando com a formação de crianças, jovens e adultos, fornecendo-lhes meios para progredir nos estudos e, posteriormente, no trabalho. Sendo que as pessoas jurídicas cooperantes poderão divulgar, com fins promocionais e publicitários, a ações praticadas em benefício das escolas ou creches adotadas. (Por Athylla Borborema).