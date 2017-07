Teixeira: Vereador Berg cobra recuperação da iluminação pública e garante que a cidade ficará mais segura e bela

O vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), na última sessão ordinária da Câmara Municipal, em 12 de julho, apresentou duas proposições ao plenário que foram aprovadas, onde uma requer ao Poder Executivo Municipal a substituição de lâmpadas no posteamento da Rua Bom Jesus da Lapa e na Rua Santa Maria, no bairro Bom Jesus, na zona leste da cidade, objetivando sanar transtornos causados aos moradores da localidade.

Numa indicação legislativa o vereador Sargento Berg solicitou ao Poder Público Municipal, a implantação de iluminação pública para as Ruas Bolívia, Armênia, Cabo Verde e demais ruas do bairro Liberdade I, na zona sul de Teixeira de Freitas. A indicação do parlamentar consiste em levar pontos de iluminação pública para lugares não iluminados ou arrumar iluminação que não estiverem funcionando plenamente.

Segundo o vereador Sargento Berg, a sua proposta ao prefeito municipal aponta a realização de um trabalho que visa a recuperação dos pontos de iluminação de toda a cidade de Teixeira de Freitas, bem como também nos distritos e na Zona Rural. Para o vereador Berg, a sociedade também pode colaborar com a iniciativa, e quem se deparar com algum ponto de iluminação falho pode entrar em contato com o setor de iluminação e limpeza pública e informar a situação.

O vereador Berg que é militar e conhece bem a realidade da segurança pública e da demanda da sociedade, explica que a iluminação pública em pleno funcionamento aumenta a segurança da cidade e tem a capacidade de coibir a criminalidade. “Cidade iluminada é cidade segura e bela, também por isso, estamos propondo junto com o prefeito Temóteo Brito (PSD), para que toda a cidade esteja com a iluminação pública em plenas condições. Porque é dever do município proporcionar mais segurança e conforto para a população, pois a população merece viver em um ambiente seguro e agradável”, destaca o vereador Sargento Berg. (Por Athylla Borborema).