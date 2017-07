Teixeira: Vereador Cabral diz que rua sem pavimentação causa pouca integração e aumenta criminalidade

Na última sessão ordinária do semestre da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, em 12 de julho, o vereador José Bernardo Gomes Cabral (PSD), apresentou um indicação legislativa requerendo do Poder Executivo Municipal, obras para que seja feita a pavimentação asfáltica das ruas do bairro Ulisses Guimarães, na zona oeste da cidade, especialmente nas Ruas Filipinas, Antígua, Uganda e demais ruas daquele bairro que é um dos mais populosos da cidade.

O vereador Bernardo Cabral disse que uma das principais metas do Governo do prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), é realizar a pavimentação das ruas que ainda não contam com o benefício em Teixeira de Freitas. Onde o intuito do gestor é asfaltar 100 ruas por ano e a ação seguirá o padrão adotado pelo governo federal que é com a implantação de infraestrutura, com redes coletoras de águas pluviais, instalação de guias e sarjetas, e a colocação da massa asfáltica.

“O bairro Ulisses Guimarães é um dos 5 maiores bairros entre os 67 existentes na cidade e só possui a avenida de aceso ao bairro asfaltada e o resto total não possui pavimentação e as vias públicas são de barro. É importante ressaltar que a pavimentação tem a tendência de melhorar a vida de munícipes. O que antes era necessidade, com a pavimentação se tornará cada vez mais acessível para serviços públicos como ambulâncias, caminhões de coleta de lixo, viaturas, entre outros serviços públicos e privados”, lembrou o vereador Bernardo Cabral.

Para o parlamentar que é o 1º vice-presidente da Câmara Municipal e vice-líder do Governo Municipal na Câmara de Vereadores, a pavimentação possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos. “A carência deste importante componente e o mau gerenciamento de vias de acesso e passeios por parte dos órgãos responsáveis vem acentuando os índices de precariedade nos bairros menos centrais da cidade de Teixeira de Freitas. A rua, assim como a calçada, é um elemento urbano que deve ser interpretado como suporte de múltiplos usos. Não sendo esta classificada apenas como um elemento funcionalista para a circulação de veículos e pedestres, mas também como local de relações permanentes entre os usuários”, enfatizou Bernardo Cabral.

Para o vereador, trata-se de um componente estruturador das cidades, de suas formas de desenvolvimento e de suas relações com o meio urbano. É comum nos bairros em desenvolvimento das grandes cidades a inexistência de pavimentação em ruas e calçadas, como é o caso da cidade de Teixeira de Freitas, mais precisamente nos bairros da zona oeste, onde estão: Jardim dos Pioneiros, Ouro Verde, Jardim Liberdade, Jardim Beira Rio, Estância Biquíni, Ulisses Guimarães e Setor Bahia Sul, onde é evidente a pequena extensão de vias pavimentadas.

Para o vereador Bernardo Cabral, este é um dos elementos fundamentais dos espaços urbanos. E a ausência de infraestrutura desse importante componente que é a pavimentação de ruas e avenidas pode vir a ser a causa de outras precariedades observadas nestes locais, como o aumento da criminalidade e a falta de segurança devido a pouca utilização da rua ou da avenida como espaço de integração dos usuários e moradores das localidades. (Por Athylla Borborema).