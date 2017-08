Teixeira: Vereador “Sargento Berg” é homenageado com Título de Cidadão Itabunense

O vereador Wildemberg Soares Guerra, o “Sargento Berg” (PSDB), 2º vice-presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas, foi homenageado pelo Poder Legislativo de Itabuna com um “Título Honorário de Cidadão Itabunense” em tributo aos seus relevantes serviços prestados aquele município pelo período em que morou na cidade, compreendido entre os anos de 1971 a 2003.

O vereador “Sargento Berg” é natural de Buerarema e se mudou para Itabuna aos 2 anos de idade, onde residiu por 32 anos e como policial militar desempenhou relevantes serviços em favor dos setores da educação e cultura da cidade. A sessão solene foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de Itabuna, vereador Francisco Jose Carmo dos Reis (PSDB), na noite de quarta-feira do último dia 26 de julho.

Para o vereador Manoel Raimundo Alves Junior (PV), autor do projeto de resolução que obteve aprovação por unanimidade do parlamento itabunense em favor da concessão do título honorário, a homenagem prestada ao vereador Sargento Berg é justa e merecedora, por tudo que ele sempre representou para a sociedade de Itabuna, especialmente por tudo que ele representou em favor das crianças e dos adolescentes das famílias mais humildes do município.

O vereador Sargento Berg foi prestigiado por toda sua família, amigos, políticos e colegas da Polícia Militar durante a cerimônia. Ao receber o título, o vereador Sargento Berg agradeceu ao povo itabunense pelo reconhecimento e se disse lisonjeado com o título que é a maior das honrarias que um cidadão possa receber de um município.

Em Teixeira de Freitas na manhã desta quarta-feira (02/08), na abertura dos trabalhos do segundo semestre da Câmara Municipal, o vereador Sargento Berg exibiu o Título de Cidadão Honorário que recebeu do Poder Legislativo de Itabuna, onde mais uma vez falou da sua felicidade em ter recebido a grande honorária do município que lhe acolheu aos 2 anos de idade. (Por Athylla Borborema).