Teixeira/Nanuque: Cipe-Mata Atlântica flagra adolescente com dois quilos de maconha na mochila

Na noite deste último sábado, dia 9 de setembro, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlântica (CIPE-MA), após denúncia anônima que uma mulher estaria vindo da cidade de Nanuque-MG., para Teixeira de Freitas, supostamente buscar um carregamento de maconha, montaram campana no Terminal Rodoviário teixeirense e pouco tempo depois uma jovem suspeita foi abordada. Na mochila que a mesma carregada foram encontrados dois tabletes de maconha pesando um quilo cada.

A acusada foi identificada como uma adolescente de 17 anos de idade, que disse morar em Nanuque e ao ser perguntada a mando de quem ela tinha vindo pegar a droga, a mesma relatou não saber. Sobre onde havia buscado os dois tabletes de maconha a infratora apontou um prédio vermelho, localizado no Bairro Jardim Planalto, nos fundos do Terminal Rodoviário. No imóvel os militares prenderam um homem de 32 anos de idade, acusado de entregar a droga para a menor.

Ainda na noite do sábado (9), os dois foram conduzidos e apresentados à sede da 8ª Coorpin, onde a menor teve um auto de apreensão lavrado em seu desfavor e será apresentada ao Ministério Público (MP). Já em relação ao maior, o mesmo permanece preso e será ouvido por uma equipe do Núcleo de Homicídio e Tráfico, pois a polícia suspeita que o mesmo possa ter ligação com uma rota de tráfico de drogas entre Teixeira de Freitas e Nanuque-MG. (Por Ronildo Brito)

