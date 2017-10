Temer coloca na conta do povo os chocolates de R$8 mil que os gringos comem, diz Suíca

Um dos poucos vereadores de Salvador que critica diretamente o presidente Michel Temer (PMDB), o líder do PT na Câmara, Luiz Carlos Suíca elevou o tom do discurso ao saber que o governo federal gasta R$ 8 mil com caixas de chocolates especiais folheadas a ouro. Nesta quarta-feira (4), o edil petista soltou o verbo e disse que a informação demonstra “que a turma do alto comando quer usufruir das benesses que lhes foram negadas durante esses governos de Lula e Dilma. Temer corta políticas agrárias e sociais para gastar com luxo no Palácio e viver como rei, enquanto o povo pobre sofre para conseguir ter as três refeições diárias. A verdade é que Temer coloca na conta do povo pobre as caixas de chocolates caras para os gringos comerem”.

Para Suíca, a questão do endividamento do país e da crise econômica afeta apenas o bolso do cidadão. “Tanto que o Congresso Nacional aprovou o novo Refis, que isenta empresas ou dá direito a renegociar dívidas com o governo. E esse dinheiro das dívidas dessas grandes empresas, quem vai pagar? Sempre sobra para o cidadão nesses governos neoliberais. Veja como foi o governo de Fernando Henrique Cardoso, o último engodo tucano, quase vende o Brasil todo. E é isso que Temer quer fazer, perdoar as dívidas dos ricos e tirar os recursos das políticas que poderiam tirar o povo pobre da miséria”, completa.

Sobre os gastos com chocolate, um levantamento feito pelo ‘Contas Abertas’, organização que monitora os gastos do governo no Brasil, aponta que o Ministério das Relações Exteriores foi a pasta que gastou, somente em um mês, quase R$8 mil para comprar sete caixas de bombons. De acordo com publicação do Gazeta do Povo, os agrados devem ser reservados apenas para autoridades estrangeiras que cheguem para atividade no país. Essa compra foi feita em quatro caixas grandes e três caixas menores de chocolate artesanal de alta qualidade produzido no Brasil, da marca Aquim. (Informações: Vitor Fernandes)