Temóteo Brito abre mão de voltar a ser deputado pra assumir a Prefeitura de Teixeira de Freitas

Um candidato derrotado nas últimas eleições municipais em Feira de Santana assume em janeiro de 2017, a vaga de deputado estadual que seria do terceiro suplente Temóteo Alves de Brito que não vai ocupar a vaga porque se elegeu prefeito de Teixeira de Freitas nas eleições do último dia 2 de outubro. O teixeirense Temóteo Brito já informou que vai preferir tomar posse como prefeito no próximo dia 1º de janeiro, do que voltar à Assembleia Legislativa da Bahia como deputado estadual.

Entenda

Nas eleições de 2014, o então deputado estadual Temóteo Brito foi candidato à reeleição pela coligação “Pra Bahia avançar mais” formada pelos partidos PP, PDT, PT, PTB, PR e PSD e obteve 36.990 votos, tendo ficado na 3ª suplência.

Nas eleições municipais do último dia 2 de outubro – dois dos atuais deputados estaduais que se elegeram nas eleições de 2014, também se elegeram prefeitos das suas cidades – Rogério Andrade (PSD) se elegeu prefeito de Santo Antônio de Jesus e Robério Oliveira (PSD) se elegeu prefeito de Eunápolis. E assim que ambos tomarem posse como prefeitos no próximo dia 1º de janeiro, duas vagas de deputado estadual se abrirão na Assembleia Legislativa da Bahia.

Uma das vagas ficará em definitivo com o 1º suplente da coligação que é o biólogo Bira Côroa (PT) que já ocupa o cargo de deputado estadual de forma interina em razão da licença do deputado estadual Paulo Câmara que atualmente exerce a função de secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura do Estado da Bahia.

A segunda vaga é da 2º suplente, a vereadora do município de Lauro de Freitas, a fisioterapeuta Mirela Macedo (PSD) que no último dia 2 de outubro foi eleita vice-prefeita de Lauro de Freitas na chapa com a deputada federal Moema Gramacho (PC do B). Mirela Macedo que tem seu nome ventilado para assumir a secretaria municipal de Saúde de Lauro de Freitas, já informou que não assumirá a sua vaga de deputada estadual na Assembleia Legislativa porque escolheu em permanecer na sua base como vice-prefeita.

Então a vaga será do terceiro suplente, o empresário Temóteo Alves de Brito que assumiria o cargo de deputado estadual pela terceira vez na Bahia. No entanto, Temóteo Brito também já informou que não assumirá o cargo, porque preferiu escolher por assumir a Prefeitura de Freitas de Freitas no próximo dia 1º de janeiro, para qual foi eleito prefeito no último dia 2 de outubro para administrar o município pela terceira vez.

Então a vaga sobrou para o 4º suplente que é o ex-petista Ângelo Almeida (PSB) que acaba de sofrer uma amarga derrota nas urnas na concorrência pela Prefeitura de Feira de Santana, onde ficou em 5º lugar. Ângelo Almeida já informou que com a desistência de Mirela Macedo e Temóteo Brito, ele assumirá sim a vaga de deputado estadual que se vagará com a saída de Robério Oliveira para assumir a Prefeitura de Eunápolis. (Por Athylla Borborema)