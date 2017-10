Temóteo Brito assegura vinda do SESC com R$ 18 milhões de investimentos em Teixeira de Freitas

O prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Guimarães de Pádua, tiveram uma pauta de compromissos em Salvador nesta última semana, onde se reuniram com o presidente da BahiaTursa, Diego Medrado onde foi protocolado um projeto requerendo uma verba especifica para a decoração Natalina 2017 de Teixeira de Freitas.

O prefeito Temóteo Brito, o presidente Agnaldo da Saúde e o secretário Flávio Guimarães também se reuniram com o presidente da FECOMÉRCIO – Federação do Comércio da Bahia, Carlos Andrade. Na pauta a deliberação sobre o início das obras do SESC – Serviço Social do Comércio, que será sediado no Loteamento Paraiso, na zona oeste da cidade e trata-se do mais importante órgão profissionalizante do país e um dos maiores programas de desenvolvimento social do mundo, que foi fundado no dia 13 de setembro de 1946 com o objetivo de atender as necessidades urgentes dos trabalhadores do comércio.

A implantação do SESC em Teixeira de Freitas foi uma conquista do SINCOMÉRCIO – Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Teixeira de Freitas, CDL, ACE e SINDEC que buscaram o projeto em 2011, quando a Prefeitura Municipal na ocasião da gestão do saudoso Padre Apparecido Rodrigues Staut promoveu a doação de 50% do terreno e o empresário Tabajara Soares Marques fez a concessão dos outros 50% da área. O SESC alega que a obra só não iniciou porque o município não cumpriu a sua parte que é promover o asfaltamento do trecho que liga a BA-290 ao local do projeto.

Tão logo assumiu o mandato de prefeito em 2017, o atual prefeito Temóteo Brito, adotou a missão e garantiu que buscaria a sua realização. E na última segunda-feira (09/10), se reuniu com o presidente da FECOMÉRCIO, Carlos de Souza Andrade onde trataram sobre o início das obras do SESC e em contrapartida o chefe do Executivo fez o compromisso de iniciar o asfaltamento até o local para que a estrutura do SESC comece a ser implantada. Conforme o prefeito Temóteo Brito trata-se de um investimento na ordem de R$ 18 milhões numa unidade que irá assegurar as potencialidades das pessoas, contribuir para a formação e crescimento da cidadania e promover o bem-estar da sociedade teixeirense.

A conspiração do tempo

Em 2011 quando se iniciou o sonho e, em 2012 quando se implantou a pedra fundamental do SESC em Teixeira de Freitas, os precursores do projeto foram: Flávio Guimarães que era presidente do Sincomércio na época e hoje é o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico. O empresário Tabajara Marques que doou 50% da área e hoje é o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. E o deputado estadual Temóteo Brito que hoje é o prefeito do município. O seja, o próprio tempo conspirou para que os mesmos atores da ocasião estivessem juntos novamente 6 anos depois para que pudessem concretizar o projeto do tão sonhado e desejado SESC.

Local

Conforme o secretário Flávio Guimarães, o local da construção do SESC, é de 26.511,88 metros quadrados e com 70% do seu tamanho construído, numa privilegiada área com uma belíssima vista para a foz do rio Itanhém, dentro do Loteamento Paraíso, na zona-oeste da cidade de Teixeira de Freitas. Em um local propicio para a melhor morada da cidade em razão da proximidade com o verde, vista ampla, excelente ventilação e de frente para o Parque Florestal das Pedras. Uma localidade que pouca gente ainda conhece e está a menos de 10 minutos do centro da cidade, trata-se de uma luxuosa descoberta ecológica no paradisíaco Loteamento Paraíso, que até bem pouco tempo era uma propriedade particular e não possuía acesso popular.

Estrutura do SESC

Segundo o prefeito Temóteo Brito, o SESC Teixeira de Freitas terá infraestrutura completa, com equipamentos modernos e acesso facilitado, com Centros de Atividades, Restaurante, Teatro com 594 cadeiras, Biblioteca, Consultórios Odontológicos, Parque Aquático, Centro de Hospedagem, Auditório, Centro Educacional com 7 salas convencionais, Laboratórios de Informática, 2 Quadras Poliesportivas Cobertas, além das Unidades Móveis de Odontologia e Biblioteca, pelas quais serão desenvolvidas ações em trabalhos com grupos, ação comunitária, educação infantil e fundamental, educação complementar, cursos de valorização social, apresentações artísticas, desenvolvimento artístico-cultural, desenvolvimento físico-esportivo, recreação, turismo social, nutrição, odontologia e educação em saúde, dentre outras. A trajetória do SESC Bahia nestes 64 anos de atuação caracteriza-se pela solidez, eficiência e efetiva capacidade de adaptação ao contexto social e econômico do Estado e do País.

Para o presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo da Saúde, o SESC será uma realidade de luxo para a cidade e informa que são mais de cinco mil unidades de prestação de serviços espalhadas pelo Brasil e cerca de 350 milhões de atendimentos efetuados, por ano, para garantir a melhoria da qualidade de vida dos comerciários, seus dependentes e, em caráter complementar, atender os segmentos sociais mais carentes e vulneráveis da sociedade. A diretriz básica é a de um trabalho eminentemente educativo, informativo e transformador e o SESC é reconhecido como Instituição Socialmente Responsável e tido como referência nacional pela qualidade dos serviços prestados. (Por Athylla Borborema)