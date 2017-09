Temóteo Brito inicia o asfaltamento de mais uma rua em Teixeira de Freitas

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), ao lado do presidente da Câmara Municipal, vereador Agnaldo Teixeira Barbosa, o “Agnaldo da Saúde” (PR) e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Tabajara Soares Marques e ainda ao lado de correligionários, moradores, outros secretários municipais e da maioria dos vereadores do município, lançou o início das obras de asfaltamento da Rua Cravo e Canela, no bairro Vila Caraípe.

A intenção do prefeito Temóteo Brito é asfaltar todas as ruas transversais entre a parte nova do asfalto da Avenida São Paulo e a Avenida Paulo Souto contemplando os bairros Vila Caraípe e Vila Verde. Que são as referidas ruas: Cravo e Canela, Cruzeiro do Sul, Antônio Raposo Tavares, Aquarela do Brasil, Democratas, Dias D’ávila, Dois de Julho e Nova Flor. Outras sete ruas do bairro Vila Verde também estão no projeto para uma nova etapa posterior.

O prefeito Temóteo Brito lançou as obras do início do asfalto da Rua Cravo e Canela após a conclusão de 1.280 metros do asfaltamento das duas vias da Avenida São Paulo, do trecho compreendido entre o trevo da Caldaria à BR-101, via Shopping PátioMix. Atualmente as duas vias do recente asfalto da Avenida São Paulo estão recebendo as obras de acabamento com a instalação de meios fios e canteiro central ao longo da Avenida.

O trecho da Avenida São Paulo que foi asfaltado pela Prefeitura Municipal, no sentido centro BR-101, do lado direito estão os bairros Jardim Caraípe e Bonadiman, e do lado esquerdo os bairros Vila Caraípe, Vila Verde, Condomínio Plaza Ville e Shopping PátioMix. O asfalto, além de beneficiar os moradores destes bairros, vem proporcionando acesso fácil para a população, tanto para sair, quanto para entrar na cidade, que ganhou uma nova alternativa no trânsito.

De acordo com o prefeito Temóteo Brito, está assegurado o seu compromisso de asfaltar 100 ruas em Teixeira de Freitas e disse que as obras só não estão mais adiantadas em virtude do tempo chuvoso que a região tem registrado nos últimos meses com previsão de mais chuva até o final de setembro. E que após a conclusão da Rua Cravo e Canela, será a vez da próxima que é a Rua Cruzeiro Real, no bairro Vila Caraípe.

E ainda durante o evento de lançamento do asfalto da Rua Cravo e Canela, no final da manhã desta sexta-feira (15/09), o prefeito Temóteo Brito convocou o professor universitário e vereador Valci Vieira (SD), um dos diretores da Faculdade do Sul da Bahia (FASB) e anunciou a todos que já vai lançar o início das obras do asfalto da Rua Coronel Fonseca e da Avenida Governador Salgado Viana, no bairro São José, atrás do 13º BEIC, onde vai beneficiar todo aquele bairro e colocar o asfalto na porta do Campus Dois da FASB, das futuras instalações do Corpo de Bombeiros e da Base da CAEMA.

“Estamos trabalhando sem parar em todos os setores para construirmos a Teixeira de Freitas que sempre sonhei. Estamos melhorando a saúde pública, estamos proporcionando educação de qualidade, estamos tendo responsabilidade social com o meio ambiente e vamos embelezar a cidade para atraímos investimentos e gerar emprego e renda. E na mobilidade urbana é também uma das áreas prioritárias do nosso governo, estamos constantemente buscando parcerias para realização de melhorias nas vias de nossa cidade”, disse Temóteo.

E acrescentou: “A conquista desta primeira etapa de pavimentação asfáltica é uma garantia do trabalho planejado que estamos realizando na Prefeitura Municipal. O desejo da minha administração é garantir bom fluxo no trânsito, melhorando e facilitando os acessos dos munícipes e criar mecanismos de crescimento e de desenvolvimento econômico”, assegurou o prefeito Temóteo Brito. (Por Athylla Borborema).