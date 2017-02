Temóteo Brito garante asfaltar Avenida São Paulo se taxa de estacionamento do PátioMix for extinta

O prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), disse na sessão plenária que abriu os trabalhos do quadriênio 2017/2020 da Câmara Municipal na noite desta quinta-feira (02/02), que vai asfaltar toda a parte da Avenida São Paulo que compreende o trecho entre o trevo da Caldaria e a BR-101, via Shopping PátioMix.

Mas o prefeito disse que fará a obra de asfaltamento da avenida e também executará o projeto de iluminação da região objetivando valorizar a área. Contudo, assegurou que o asfalto vai sair e em contrapartida a direção do Shopping PátioMix suspenda imediatamente a taxa de cobrança de estacionamento dos seus clientes.

O acordo iniciou numa reunião na manhã da última segunda-feira (30/01), na presença do prefeito Temóteo Brito, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Flávio Guimarães de Pádua e do presidente do Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista, Alisson Ferreira com o superintendente regional dos Shoppings PátioMix, engenheiro Alex Barroso, e ainda na presença de diversas outras autoridades políticas do município.

O município e o Shopping PátioMix estão selando o acordo de forma oficial para que ambos os lados tenham êxitos com segurança diante das ações. O prefeito Temóteo Brito ainda informou que com as obras de asfaltamento da Avenida São Paulo, toda ela terá mão única no sentido Centro/BR-101 e a outra avenida da Rodoviária (avenida Paulo Souto) passará a ser via também de mão única no sentido BR-101/Centro. (Por Athylla Borborema).