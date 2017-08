Temoteo Brito lança oficialmente asfaltamento e obras do PAC no Bairro Bela Vista

Acompanhado de vereadores, secretários municipais, lideranças comunitárias e de moradores, o prefeito de Teixeira de Freitas, Temoteo Brito (PSD), lançou na manhã desta quinta-feira, dia 17 de agosto, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), na Avenida Santos Guimarães, antiga Diagonal Norte, um das mais importantes e movimentas do Bela Vista, o segundo maior bairro da cidade.

Quando falava à imprensa, Temoteo Brito garantiu que nessa primeira etapa serão investidos R$ 27 milhões através desse convênio firmado entre a Prefeitura Municipal e o Governo Federal, mas adiantou que assinará ordem de serviço para esgotamento e asfaltamento de outras vias com recursos próprios. “Aqui no Bela Vista, o segundo maior bairro de nossa cidade, vamos asfaltar diversas ruas, todas interligando pontos estratégicos, melhorando o tráfego e acesso da população. Quem passava por essa região da cidade até agora, levava uma má impressão, o que será completamente mudado após a inauguração das obras”, falou.

Ainda segundo Temoteo Brito (PSD), nos próximos dias ele entregará o asfaltamento da Avenida São Paulo, beneficiando o Shopping PátioMix e o Atacadão, central de compras pertencente ao Grupo Carrefour, que já começou ser construído em um amplo terreno próximo. “Além do asfaltamento com canteiros centrais, o que propicia embelezamento da cidade, estamos preocupados com a geração de emprego e renda. Somente no Atacadão serão gerados 350 empregos diretos e tantos outros indiretos”, comentou.

De acordo o secretário municipal de Projeto Estratégicos, Jorge Henrique Rodrigues, nesse primeiro momento serão asfaltadas doze ruas e avenidas, mas outras vias já estão sendo analisadas para que também possam receber a pavimentação asfáltica. Jorge Henrique citou duas vias que devem ser beneficiadas mais adiante, sendo a que fica o Colégio da Polícia Militar e outra onde está o Centro de Hemodiálise. (Por Ronildo Brito)