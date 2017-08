Temoteo Brito lança pedra fundamental do Atacadão e destaca a geração de 350 empregos diretos em Teixeira de Freitas

Com as presenças de secretários municipais, vereadores e várias lideranças comunitárias e comerciais, o prefeito de Teixeira de Freitas, Temoteo Brito (PSD) e os representantes do Grupo Carrefour, lançaram na manhã desta segunda-feira (14), às 09h, em frente ao Shopping PátioMix, na Avenida São Paulo, a pedra fundamental das obras do Atacadão, uma central de compras que já funciona na região com grande sucesso em Eunápolis. O empreendimento, segundo Temoteo Brito, vai gerar cerca de 350 empregos.

Em seguida ao lançamento da obra os engenheiros da Construtora André Guimarães, responsável pela construção, autorizaram o início do patrolamento do terreno. Eles se comprometeram em priorizar a mão de obra local e em fazer as compras no comércio da cidade. Na fase de construção a previsão é que sejam empregados 120 operários da construção civil, entre pedreiros, carpinteiros e ajudantes.

O hipermercado vai ficar em um amplo terreno próximo ao PátioMix, às margens da rodovia BR-101 e segundo o prefeito Temóteo Brito, vai proporcionar um desenvolvimento acelerado da região sul da cidade, onde bairros estão surgindo com grande expectativa de venda. O acesso principal ao shopping PátioMix, bem o Atacadão, que antes ficava pela rodovia BR-101, será feito pela avenida São Paulo, que está sendo asfaltada e recebendo canteiros centrais. “O lançamento dessa obra é importante e abre espaço para que outras possam chegar”, disse Brito.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Flávio Guimarães “a previsão é que a construção dure 120 dias e a previsão de inauguração é para dia 20 de dezembro desse ano de 2017”. A loja, ainda segundo Guimarães, terá 15 mil metros quadrados e estacionamento para 500 veículos. “Vai potencializar a nossa economia, diminuir o valor da nossa cesta básica e beneficiar também os pequenos mercados e mercearias dos bairros. O Atacadão não vende a prazo, mas para os mercados e mercearias há uma negociação no boleto. Isso vai impedir que os comerciantes menores comprem de atacadistas de fora, até de outros estados, fazendo com que o nosso dinheiro gire na economia local”, falou.

A política de venda do Atacadão não contempla nenhum crédito à pessoa física. As vendas são efetuadas no dinheiro ou no máximo à vista via cartão de débito. Especialistas dizem que essa particularidade impede a concorrência com os supermercados ou hipermercados da cidade, que atuam no varejo. (Por Ronildo Brito)