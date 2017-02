Temóteo Brito libera licença de construção do centro de formação do SESI/SENAI em Teixeira de Freita

No final da tarde da última quinta-feira (02/02), na presença de Lorena Reis, coordenadora comercial do SENAI no extremo sul baiano, o prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), assinou a carta de viabilidade para construção da unidade integrada do (Sistema FIEB, SESI, SENAI e IEL) em Teixeira de Freitas. A assinatura ocorreu durante uma cerimônia presidida pelo secretário Flávio Guimarães de Pádua, titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

O projeto terá um investimento de R$ 3,5 milhões e a estrutura será implantada na Avenida São Paulo, ao lado do Shopping PátioMix, numa área total de 6.158m² e as obras devem durar 12 meses. O projeto visa ser um moderno centro de educação formal e profissional no extremo sul da Bahia. A expectativa é que 1.200 jovens sejam atendidos na unidade durante os dois primeiros anos de funcionamento.

A obra é fruto do acordo judicial firmado entre a empresa Suzano Papel e Celulose e o Ministério Público Federal do Trabalho, que permitiu a destinação do terreno e dos recursos para a realização da obra. Caberá ao SESI e ao SENAI equipar e manter o centro de formação. A unidade atenderá também a população dos municípios de Prado, Alcobaça, Caravelas, Nova Viçosa, Medeiros Neto, Itamaraju e Mucuri.

“Estamos bastante felizes com essa parceria. Ela consolida o nosso compromisso com essa importante região para a nossa operação e reafirma nosso compromisso com a educação e com a qualificação profissional. A chegada do SESI e do SENAI vai formar profissionais para atuarem nas mais diversas áreas e indústrias do extremo sul. Além de oferecer educação formal, a unidade capacitará mão de obra para aproveitamento nas unidades industriais da região”, comemorou Flavio Guimarães de Pádua, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Teixeira de Freitas.

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito, confirmou a vocação do município como polo de educação e elogiou a iniciativa da construção da Unidade do SESI/SENAI como um fator para impulsionar o desenvolvimento regional. “Se não discutirmos a educação e a formação de mão de obra, isso pode ser um limitador para o desenvolvimento. Precisamos de estratégias para colocar a nossa cidade no patamar que a população espera e essa iniciativa colabora para melhorar a qualificação das pessoas, tendo como consequência a redução das desigualdades sociais”, disse Temóteo Brito.

De acordo com mapeamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), a região de Teixeira de Freitas possui 407 indústrias e emprega mais de 5 mil trabalhadores. Conforme o perfil da mão de obra local é evidente a mostra que existe demanda para dois tipos de formação: elevação da escolaridade formal e da qualificação profissional.

O prédio terá seis salas de aula, um laboratório de informática e outro multiuso de 225 metros quadrados. O empreendimento terá 1.670 metros quadrados de área construída numa área de 6.158m². A atuação do SENAI deverá produzir resultados positivos e concretos no que se refere à melhoria da qualificação profissional na região com “melhora da produtividade, aumento das possibilidades de geração de emprego e renda e incremento da inserção de jovens no mercado de trabalho”, afirma Lorena Reis, coordenadora comercial do SENAI no extremo sul da Bahia. (Por Athylla Borborema).