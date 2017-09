Temóteo Brito realiza reunião com prefeitos para definir estratégias do Consórcio de Saúde e da Policlínica

Na manhã desta terça-feira, dia 5 de setembro, o prefeito Temóteo Brito (PSD), recebeu em seu gabinete, juntamente com o secretário de Saúde, Rodrigo Kuada, o coordenador do Consórcio de Saúde, Nelson Portela e os prefeitos Léo Brito (Alcobaça), Betão (Lajedão), Zulma Pinheiro (Itanhém), Carlos Simões (Mucurí), Calixto Ribeiro (Ibirapuã) e Manoelzinho da Madeira (Nova Viçosa). Os demais prefeitos que fazem parte do Consórcio Regional de Saúde mandaram seus representantes. No período da tarde, Kuada se reuniu com vários secretários municipais de saúde, quando foram debatidas as estratégias do Consórcio de Saúde e a inauguração da Policlínica de Teixeira de Freitas, que vai oferecer atendimentos regionalizados.

Pela manhã, segundo o prefeito Temóteo Brito, que também é o presidente do Consórcio Regional de Saúde, a finalidade da reunião era escolher aqueles que ocupariam os cargos de diretor médico e diretor administrativo e financeiro da Policlínica. Ficou acertado, no entanto, que a escolha do diretor médico seria feita em outra ocasião e a para a direção administrativa e financeira houve unanimidade na escolha de Milena Barbosa.

De acordo com o coordenador do Consórcio de Saúde, Nelson Portela, a Policlínica já está pronta, mas só será inaugurada em novembro por causa da complexidade de instalação dos equipamentos de ressonância. Mesmo assim, segundo Portela, a cidade de Teixeira de Freitas será a primeira da Bahia a ter sua Policlínica inaugurada.

Após a inauguração da Policlínica, de acordo com o secretário de Saúde de Teixeira de Freitas, Rodrigo Kuada, serão seis ônibus que farão o transporte dos pacientes, previamente agendados nos seus municípios de origem. A Policlínica, de acordo com Kuada, deve atender 7 mil pacientes ao mês, dos 13 municípios que compõem o baixo extremo sul, de acordo com a cota pactuada com cada cidade. Esse número pode aumentar a depender da demanda. (Por Ronildo Brito)