Temóteo Brito se reúne com lojistas do Teixeira Mall e pede 120 dias de tolerância à população

O prefeito de Teixeira de Freitas, Teómteo Alves de Brito (PSD) e o secretário Municipal de Infraestrutura, Tabajara Marques, se reuniram na tarde desta terça-feira (07/02), com os lojistas do Shopping Teixeira Mall, no centro da cidade. O prefeito, o secretário e os comerciantes do Shopping debateram sobre vários assuntos pertinentes a área pública em que o Teixeira Mall está sediado, mas a iluminação pública e as obras de saneamento da região foram os dois principais assuntos da reunião.

Conforme Joelma Nunes, administradora do Shopping Teixeira Mall, a finalidade da reunião foi ouvir as intenções do prefeito em relação aos investimentos a serem feitos na região onde está estabelecido o Shopping. E, sobretudo, afinar os acordos comerciais e administrativos em um novo diálogo com o gestor sobre outros aspectos físicos da área que só o Poder Público tem as condições necessárias de atender, tanto ao Shopping, quanto aos demais comerciantes e moradores da área.

O prefeito Temóteo Brito anunciou que vai instalar uma nova iluminação na região da Praça Hilton Chicon, onde está sediado o Shopping Teixeira Mall, garantir uma maior segurança e uma melhor paisagem para a região objetivando melhorar o aspecto urbano e embelezar o quadro físico da praça e das ruas laterais. Informou que até março estará licitada a segunda fase das obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento no valor de R$ 176 milhões, que irá contemplar toda a região do Shopping Teixeira Mall com obras de saneamento básico e mobilidade urbana.

O prefeito Temóteo Brito pediu 120 dias de tolerância ao povo de Teixeira de Freitas até ele concluir o trabalho de ajustamento administrativo no município, para poder anunciar as suas primeiras ações emergenciais e também noticiar o seu plano de trabalho para os próximos quatro anos. E mais uma vez, Temóteo Brito disse que está buscando ajuda e recursos na esfera federal porque pretende trabalhar Teixeira de Freitas com ações pujantes objetivando projetar a cidade para os próximos 30 anos. (Por Athylla Borborema).