Temóteo manda pra Câmara projeto que isenta motorista da taxa de estacionamento em Teixeira de Freitas

Está tramitando na Câmara de Teixeira de Freitas, o Projeto de Lei de nº 07/2017, de 19 de junho de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a proibição de cobrança de estacionamento de veículos em Shoppings Centers, Centros Comerciais, Supermercados e Hipermercados e similares, para consumidores desses estabelecimentos em qualquer ponto do território do município.

O Projeto de Lei ainda tramita nas comissões permanentes e a Câmara Municipal deve passar a discuti-lo e colocá-lo em pauta para votação a partir do dia 2 de agosto, quando os vereadores voltarão do recesso parlamentar. No Projeto, a proposta do prefeito Temóteo Alves de Brito (PSD), é isentar o motorista de cobrança em qualquer estacionamento privado e público do município. (Por Athylla Borborema).