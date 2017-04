Temóteo se reuniu com médicos e enfermeiros para debater plano de ação na saúde pública

O prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), se reuniu durante dois dias com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, operários do setor e administradores da pasta para debater e ajustar projetos de melhorias no atendimento e funcionamento na saúde pública do município.

Na reunião o prefeito Temóteo Brito esteve acompanhado da sua equipe de confiança, onde com a equipe de saúde, definiram um plano de ação para melhoria do serviço de saúde no município. Além do prefeito, o secretário Municipal de Saúde, José Archângelo Depizzol, o procurador geral Paulo Américo e a controladora geral Daniele Santos se reuniram com os profissionais da rede municipal de saúde.

As principais reivindicações dos profissionais de saúde foram condições de trabalho, brevidade nos processos licitatórios para conquista de materiais hospitalares e pontualidade nos vencimentos, além de exigência para se promover reparos fiscos nas unidades médicas e aquisição de novos equipamentos e adaptações físicas no Hospital Municipal.

“As duas reuniões contribuíram para a união de forças entre o poder público e os funcionários da saúde pública municipal. Eles já abraçaram as nossas novas metas e iniciativas inovadoras para a saúde pública teixeirense. As proposições e sugestões oferecidas pelos profissionais de saúde e gestores do setor, foram bem acolhidas pelo prefeito Temóteo e ele assegurou atender todas estas demandas com eficiência e garantiu que os salários serão pagos rigorosamente em dia”, salientou o secretário de saúde José Archângelo Depizzol.

O prefeito se disse conhecedor de todos os problemas e disse que desde o primeiro momento do seu governo que vem tomando as devidas providencias de gestão e operacional necessárias com toda engenharia jurídica possível para ajustar a situação e evitar grandes problemas no futuro para a população.

“Mesmo antes de me tornar prefeito já conhecia parcialmente a situação da saúde pública local e o que seria preciso fazer para resolver. Quando assumir, a minha surpresa foi maior, porque encontrei uma saúde pública falida e devendo, sendo gerida por uma empresa que herdou sérios problemas com a gestão anterior e que sobrou para mim, ter que consertar este caos”, disse Temóteo.

E acrescentou: “Agora só preciso que toda e todo profissional envolvido neste processo, seja mais um agente administrativo para nos ajudar a estabelecer um quadro de saúde pública satisfatório para o bem-estar das pessoas. E para que o profissional receba rigorosamente em dia, para que os nossos habitantes tenham uma saúde descente e eficiente, com um atendimento humanizado e respeitoso”, destacou o prefeito Temóteo Brito. (Por Athylla Borborema).