Tentou assaltar idoso, foi nocauteado e terminou preso em Itamaraju Imagens: Itamaraju Notícias

O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, dia 6 de abril, na Avenida José de Anchieta, imediações da Casa Lotérica, região central de Itamaraju, onde um idoso, que acabava de fazer compras no comércio, foi abordado por um criminoso, que anunciou o assalto.

Sem temer a ação do bandido o idoso reagiu e aplicou-lhe um soco, quando recebeu o revide. A ação do assaltante chamou a atenção de um policial à paisana, que conseguiu dominá-lo, até a chegada de uma guarnição da 43ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que efetuou a prisão do acusado e também conduziu o idoso à Delegacia da Polícia Civil de Itamaraju (DEPOL), para o registro da ocorrência.

O nome do autor do assalto tentado não foi divulgado, o que deve acontecer após a conclusão do procedimento da Polícia Civil. Há suspeita que o acusado tenha praticado a mesma modalidade de crime contra outras pessoas e além da tentativa de assalto, ele deve responder por agressão. (Da redação TN)