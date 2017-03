Terror no interior: Bandidos explodem banco e trocam tiros com policiais em Irecê

– Era para ser apenas uma noite (chata) de domingo, como tantas outras. Após uma maratona de ‘Girls’ e de ‘Crashing’, aproveito o embalo para assistir ‘Hemingway e Gellhorn’. De repente, uma explosão parece realista demais. A casa treme. Retiro os fones do ouvido só para ter certeza que é apenas viagem da minha cabeça. Ouço minha mãe gritar: ‘você ouviu, minha filha, ouviu?’ e me certifico que, infelizmente, é real. Na sequência, ouvimos um tiro. Dois. Três. Peço – na verdade, grito – que minha mãe se deite no chão. Outra bomba. E uma sequência de tiros que parecem de metralhadora.

No relato acima, postado originalmente em seu perfil no Facebook, a jornalista Nilma Gonçalves descreve os momentos de “horror” vividos na madrugada desta segunda-feira (20), quando homens armados explodiram uma agência do Banco do Brasil, no Centro do município de Irecê, no norte do estado. De acordo com a Polícia Militar, era por volta de meia noite quando o grupo com cerca de dez homens fez um vigilante de refém e explodiu dinamites, na tentativa de levar o cofre da agência.

O comandante da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Semiárido), major Maltez, informou que a ação, que ocasionou um tiroteio com a polícia, durou cerca de 20 minutos e foi frustrada pela PM. “Os policiais da Cipe repeliram a tentativa e nada foi subtraído da agência. Estou em contato com o gerente, que me garantiu isso.

Na fuga, um dos bandidos foi baleado e levado pelos comparsas, na mala da caminhonete. Cerca de um quarteirão foi afetado pelos artefatos”, contou o major, afirmando que pelo menos três estabelecimentos comerciais e uma residência ficaram parcialmente destruídos. Durante a ação, os criminosos ficaram distribuídos em frente à Delegacia e o 7º Batalhão, efetuando disparos, segundo o comandante.

“Eles fizeram isso na tentativa de impedir que outros policiais fossem atender à ocorrência da agência. O importante é que nenhum policial ficou ferido e nada foi roubado. A intenção deles era o cofre do banco”, completou. Conforme a PM, já na manhã desta segunda-feira, dois veículos usados durante a ação, uma Hillux e uma caminhonete S10, foram encontrados completamente carbonizados, na Estrada do Feijão, e no município de Canarana – a 43km de Irecê, respectivamente. “Estamos trabalhando desde ontem e só vamos descansar quando essa quadrilha estiver presa”, finalizou Maltez. (Informações: Correio)