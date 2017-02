Teste fácil registra 21 casos positos de HIV no Carnaval

O projeto ‘Fique Sabendo’ já registrou 21 casos de HIV positivo no Carnaval de Salvador. O serviço gratuito de teste fácil foi utilizado por 825 pessoas, que se submeteram a 3,3 mil testes, detectando 98 reagentes para sífilis, oito para hepatite B e três para hepatite C.

A novidade é que os homens lideram a procuram por exames neste ano. Dos 825 usuários, 525 foram do sexo masculino, quase o dobro do número de mulheres.

Os reagentes para sífilis já iniciam o tratatamento no circuito. No entanto, os usuários com sorologia positiva para outras DSTs são encaminhados para outras unidades de referência na capital baiana para tratamento gratuito integral.

Os serviços são oferecidos ao público nas unidades no Multicentro Carlos Gomes, no Circuito Osmar, das 10h às 21h, e num módulo montado na Rua Dias D’Vila, próximo ao Farol da Barra, no circuito Dodô, das 10h às 22h. (Informações: A Tarde)