Tiros e morte na saída de rodeio em Itabatã, Distrito de Mucuri

Na madrugada deste domingo, dia 9 de abril, por volta das 2h, na saída de um evento de rodeio que ocorria no Bairro Triângulo Leal, em Itabatã, Distrito de Mucuri, Romário Santos Carneiro, de 24 anos e um primo dele identificado pelo prenome de Daniel, foram atacados por disparos de arma de fogo. O atirador já estaria do lado de fora da festa esperando as vítimas.

Logo após serem atingidos os jovens foram socorridos ao Hospital São José, no próprio Distrito de Itabatã, mas como o estado de saúde deles era grave, acabaram transferidos para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF). Ainda no caminho, Romário acabou não resistindo e veio a óbito, enquanto Daniel deu entrada em estado delicado no pronto socorro da unidade de saúde.

Ainda na noite deste domingo, dia 9, o corpo da vítima fatal foi removido ao IML de Teixeira de Freitas, para exames de necropsia, enquanto o caso foi registrado no plantão regional da 8ª Coorpin. O inquérito dos homicídios, sendo um consumado e o outro tentado, será repassado às mãos do delegado Samuel Martins, titular da Polícia Civil de Mucuri, que seguirá com as investigações, objetivando descobrir autoria e motivação dos crimes. (Por Ronildo Brito)