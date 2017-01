Tiros em via pública: Foragido é preso portando revólver 38 em Teixeira de Freitas

Por volta das 23h30 desta última segunda-feira, dia 23 de janeiro, a Polícia Militar foi acionada através da central para atender a uma denúncia dando conta de que um indivíduo estaria armado e atirando no Bairro Bela Vista. Uma guarnição da PM se deslocou ao local, e de posse das características passadas do acusado, os militares interceptaram o suspeito, que foi identificado como sendo Gilmar Rodrigues de Souza, de 34 anos de idade, morador da Rua Itaparica, no Bairro Jardim Planalto.

O acusado foi preso ainda com arma na cintura no Bairro Vila Caraípe. Trata-se de um revólver da marca Taurus, calibre 38, com 05 cartuchos intactos e um deflagrado. Foi dada voz de prisão e o indivíduo foi conduzido à sede da 8ª Coorpin, onde foi apresentado ao delegado Ricardo Amaral, de plantão na unidade. Ainda segundo a polícia, ao verificar no Sistema Infoseg, verificou-se que consta um mandado de prisão em aberto em desfavor de Gilmar, expedido no estado de Minas Gerais.

Em depoimento, Gilmar confessou que arma estava com ele e que era para sua defesa. “Hoje em dia você está sendo assaltado na porta de sua casa. Eu preciso me defender e defender minha família. Vai que alguém queira me assaltar”, diss. Ainda segundo o acusado, realmente consta um mandado de prisão em seu desfavor pot tráfico de drogas, oriundo do estado de Minas Gerais, porque ele saiu da prisão e não voltou mais. Ele disse que só estava usando uma maconha e ficou preso por tráfico.

O delegado autuou Gilmar por porte ilegal de arma de fogo e ele foi recolhido à carceragem da 8ª COORPIN e segue preso à disposição da justiça, agora da Bahia e de Minas Gerais. (Da redação TN)