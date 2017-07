Tiroteio no “Gogó da Ema” deixa criança de 8 anos morta e duas mulheres feridas

Um ataque misterioso ditado, ao que tudo indica, por uma antiga guerra entre Raio A e DMP, duas facções criminosas, foi registrado na noite deste sábado (1º), na rua Fernando Barreto, no bairro Gogó da Ema, em Itabuna. E nessa disputa incessante por “territórios do tráfico”, segundo a polícia, pessoas inocentes vão pagando com suas próprias vidas. No ataque mais recente uma criança de apenas oito anos morreu após será atingida por uma bala perdida.

Keven Lúcio Araújo Braga soltava fogos na rua, quando homens armados chegaram na comunidade, promovendo um intenso tiroteio. Foram mais de 15 disparos, segundo os moradores, que estão chocados com a violência e, sobretudo, com a morte bárbara do garoto. Keven morreu, atingido na nuca, no passeio da casa dele. A mãe do menino está desesperada. O corpo da criança foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), para exames de necropsia.

Os tiros acabaram acertando também outras duas moradoras do local. As mulheres foram socorridas por populares e levadas em um carro particular para o Hospital de Base. O estado de saúde delas não foi informado.

Versões

A perícia recolheu na cena do crime várias cápsulas de pistola 380. A Polícia Civil já iniciou as investigações, ouvindo algumas testemunhas. Muitas versões foram levantadas no local. Uma delas é de que os criminosos chegaram em um carro, de cor prata e tinham como alvo um grupo de pessoas que estava num bar. Já uma testemunha afirmou ter visto os suspeitos num táxi e ainda há quem diga que eles chegaram a pé. (Informações: Verdinho Itabuna)