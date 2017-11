Todos pelo Rick: Jovem teixeirense lança campanha para arrecadar fundos e tratar câncer

O jovem teixeirense Luiz Henrique Schimidt, de 24 anos, lançou nas redes sociais uma campanha com objetivo de angariar fundos para um tratamento de câncer que o mesmo realiza no estado do Espírito Santo.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com Luiz Henrique, conhecido carinhosamente como Rick, que nos relatou todas as batalhas que vem vivenciando desde o dia que descobriu que estava com a doença.

Em meados de março, sentindo fortes dores nas costas, Rick nos contou que procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Teixeira de Freitas. Na unidade de saúde, o jovem conta que teve como diagnóstico pneumonia, chegando a tirar um raio-x, que deu negativo.

Em outro atendimento, o médico acusou problemas renais e ainda na última consulta, teve como diagnóstico anemia, sendo receitado que o mesmo tomasse sulfato ferroso e realizasse o tratamento em casa.

Como o quadro de dor intensa se agravava, Rick fez um exame particular e levou para o médico de um posto de saúde, que o encaminhou para que o mesmo tomasse bolsa de sangue, pois as plaquetas estavam baixas.

Rick, chegou a ser internado no Hospital Regional, onde foi constatado que o mesmo estava com leucemia aguda, sendo informado pela médica que o atendeu, que na cidade de Teixeira de Freitas não havia tratamento para seu caso.

Familiares de Rick então o levaram para Vitória, no Estado do Espírito Santo, onde o mesmo foi de ambulância. No Hospital Santa Rita de Cássia, Rick teve seu atendimento recusado. Com 40 graus de febre, o jovem procurou ainda atendimento no Hospital das Clínicas, onde também não foi aceito.

Após duas negativas, finalmente Rick foi aceito no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, e após dois dias foi transferido para o Hospital Santa Rita de Cássia, onde foi descoberto que o jovem sofria de câncer no timo, e desde então, realiza o tratamento. (Com informações de Viviane Moreira)