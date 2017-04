Toma posse novo comandante do Pelotão da Polícia Militar de Posto da Mata

Nesta última terça-feira (04), aconteceu no auditório do SAMU de Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa, uma cerimônia militar de passagem de comando, com a presença do major Anilton de Almeida, comandante da 89ª CIPM, capitão Fabiano Lima, subcomandante, além de oficiais e praças.

Na ocasião o tenente Luiz Mário Coelho deixou o cargo de comandante do 4º Pelotão, no qual permaneceu por seis meses. Quem assumiu o cargo foi o tenente Thiago Henrique Brandão, que também está à frente do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO).

A cerimônia foi presidida pelo major Anilton Almeida, que enalteceu o trabalho do tenente Luiz Mário, ao tempo que deu boas vindas ao novo comandante. A 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), está sediada em Itabatã e possui base de atuação nos municípios de Mucuri e Nova Viçosa. (Por Ronildo Brito)